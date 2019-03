Recuerdan encuentro de Muñoz Marín y Palés Matos

EL REGIONAL

La figura del poeta Luis Palés Matos, sigue vigente, así como su poesía, pero pocos conocen detalles de la vida del bardo en el campo de la política, y su vinculación al exgobernador Luis Muñoz Marín.

La Casa del Poeta de Guayama, fue escenario de la conferencia El Guayama de Luis Palés Matos y Luis Muñoz Marín: un encuentro en 1917, que ofreció el Dr. Alexis O. Tirado Rivera, catedrático auxiliar de la Universidad de Puerto Rico en Cayey, en el marco del aniversario 121 años de ambos poetas y políticos.

“El momento es oportuno para entrar a estudiar una figura tan interesante, y que sin duda, tuvo que haber sido una persona simpática, con un don de gente envidiable como lo fue Luis Palés Matos”, destacó Tirado Rivera.

“De acuerdo a una bitácora que llevaba la madre anotó que, Luis Bienvenido Palés Matos, nació en la ciudad de Guayama, Puerto Rico, el lunes, 20 de marzo de 1898, a la una de la tarde. Dicha fecha y hora fue escrito por su madre, Consuelo Matos de Palés, en un cuaderno pequeño, que, para mi sorpresa, estaba preparado por la imprenta del gobierno de los Estados Unidos”, agregó el estudioso.

Agregó que “en dicha libreta, me imagino, que se utilizaba para escribir notas por parte de los funcionarios. Sin embargo, un dato que interesante, es que en un Certificado de Nacimiento, expedido por el Registro Demográfico en la década de 1980, informa del nacimiento de Luis Benito Palés Matos, el 20 de noviembre de 1898. Sin embargo, algunas de las biografías que he leído de Palés Matos, coinciden con la del 20 de marzo de 1898. No obstante, y a pesar de esta discrepancia, voy a dar credibilidad al cuaderno manuscrito por su madre, Consuelo Matos Vicil, que es la fuente más exacta reflejada por la dulzura y el amor de una madre. Luis Palés Matos, hubiera cumplido el pasado 20 de marzo, ciento veintiún años”.

“Luis Muñoz Marín, nació el 18 de febrero de 1898, en San Juan de Puerto Rico. Hijo de Luis Muñoz Rivera y de Amalia Marín Castilla. Su padre se había insertado en el mundo de la poesía y de la literatura; además, se había hecho cargo del periódico La Democracia, desde hacía varios años antes del nacimiento de su hijo Luis. En su libro Memorias: 1898-1940, tomo 1, Muñoz Marín señalaba que nació precisamente en un momento donde los acontecimientos acaecidos en esos instantes, ocuparían gran parte de la atención del puertorriqueño en las próximas décadas”, precisó Tirado Rivera.

El doctor Tirado Rivera, destacó adeás, que “ambos personajes nacen en el mismo instante en que los Estados Unidos de Norteamérica hacen su aparición en el Caribe en el 1898, con una fijación imperialista. Días antes del nacimiento de Muñoz Marín estallaba el buque de guerra Maine, en la bahía de la Habana, Cuba. El mismo Marcaría el derrotero histórico de ambas islas, de Cuba y Puerto Rico en el próximo siglo”.

“Tanto Luis Palés Matos como Luis Muñoz Marín, eran hijos de poetas. Como dato interesante, ambos padres pasaron por la incipiente y penosa cárcel, los dos en Guayama, pero en épocas distintas. El padre de Palés Matos, Vicente, fue encarcelado en Guayama, por publicar un artículo en defensa del pensador francés Ernesto Renán. Muñoz Rivera, por su parte, había pasado una temporada en la cárcel de Guayama, por sus luchas e ideales políticos en los tiempos del componte, a finales de la década de 1880. Ciertamente, ambos fueron víctimas de la opresión del sistema”, afirmó Tirado Rivera.

El catedrático subrayó que la vida de ambos tuvo otras similitudes. “Una de ellas que les tuvo que haber impactado, fue durante la juventud de ambos. Palés Matos, perdió a su padre a la edad de quince años. Luis Muñoz Marín, perdería a su padre también, pero a la edad de dieciocho años. En 1916, el Comisionado Residente, Luis Muñoz Rivera, moría en San Juan de una enfermedad que le aquejaba desde hacía varios meses. Ambos jóvenes, Palés y Muñoz, quedaban huérfanos de padre”.

Cuando Luis Muñoz Marín descubre a Guayama en 1917, Guayama, contaba con un sistema eléctrico, administrado por el Gobierno Municipal”, relató Tirado Rivera.

Palés Matos es considerado uno de los máximos exponentes de la poesía afroantillana y junto a José Isaac de Diego y Padró, fundó el «diepalismo», movimiento vanguardista basado en la musicalidad y sonoridad de los versos.

Muñoz Marín fue gobernador de Puerto Rico, dirigente senatorial y fundador del Partido Popular Democrático.

