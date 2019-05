Reconocen a locutores históricos de Guayama

Reinaldo Millán

Hablar por un micrófono en una radioemisora es una gran encomienda, una alta responsabilidad y un privilegio. Guayama tiene en su historia a locutores de radio que han marcado una huella a través del tiempo. Y tres de ellos fueron reconocidos el viernes pasado durante un programa de radio de la estación Caribe 1540 AM.

Héctor Meléndez Montes, Edwin Vega Vicente y Richard Ortiz Vallés, fueron homenajeados por Guayama durante la celebración del décimo aniversario del programa Acción Deportiva, de Roberto Morales Torres, en una velada a la que asistieron funcionarios públicos, entre ellos el alcalde Eduardo Cintrón Suárez y trabajadores de los medios de comunicación.

Meléndez Montes, nacido en Guayama el 28 de marzo de 1940 y con experiencia en la radio desde los 17 años, inició su carrera en 1957, al tiempo de faltar a su graduación de cuarto año de escuela superior para estar en la cabina de WXRF.

El “Súper Activo”, como le conocían, estuvo activo por 55 años en la locución, oficio que le valió el reconocimiento del Senado de Puerto Rico, la Policía de Puerto Rico, la Cámara de Representantes, y un Agüeybaná de Oro.

“A mí la radio me fascina, fueron muchos los años que trabajamos. Una vez que me retire, me despertaba por las mañana y decía, Ay me cogió el día y mi esposa Aida Steidel, me aclaraba que ya yo no trabajaba que me había retirado”, expresó Meléndez Montes.

Por su parte, Ortiz Vallés, quien fue locutor y técnico por más de 50 años, relató que “una vez estaba transmitiendo en Canóvanas baloncesto superior, y me tocó acompañar a Edwin Vega, y a un jugador le dieron un tapón y Edwin me dio un codazo para que leyera un anuncio, y yo mirando para otro lado, y yo le digo que me dice a mí”.

Sin embargo, Vega Vicente, aclaró la anécdota y fue que a Ortíz Vallés no le habían dicho que después del tapón debía leer un anuncio, pero no lo sabía.

“Una vez estábamos en un juego de baloncesto, y el encargado de la transmisión era Til Concepción y a última hora apareció un anuncio, un sponsor como le llaman, y era que cuando había un tapón yo tenía que decir que se la comió, y Til me lo dijo a mí, pero no se lo dijo a Richard, que tenía que decir si coma usted en el restaurant Salamanca, y le paso el micrófono a Richard, y él me dice qué me importa a mí”, relató Vega Vicente, quien lleva desde 1957 en la radio de Guayama.

El alcalde Cintrón Suárez, recordó que la radio ha sido fundamental en su vida, por lo que reconoció la aportación de los tres locutores legendarios de Guayama. Del mismo modo reconoció el trabajo de Morales Torres al frente de Acción Deportiva, en su décimo aniversario.

