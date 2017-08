Recibe gran homenaje en la tierra que lo vio nacer

Como tantas de sus canciones, el momento encerraba razones para reir, llorar y ser arrastrado por la nostalgia, inundó el lugar con ganas de bailar y cantar..

Cristóbal Senquis Rivera, mejor conocido en el mundo como “Chamaco” Rivera volvió a Guayama, la tierra que lo vio nacer, para ser sorprendido con un homenaje de altura con grandes amigos suyos de otras épocas tanto en la música como en la radio.

El alcalde de Guayama, Eduardo Cintrón, encabezó la celebración de recibimiento en la Casa Alcaldía donde le entregó una proclama por su larga y frutífera trayectoria que lo ha convertido en una leyenda viviente de la música. Y lo hizo frente a la esposa del cantante, Elizabeth Senquis, y ante grandes exponentes de la música como Simón Pérez, Luis Samó, Papo Colón, Juan Jiménez, Juan José Hernández y locutores que han seguido su carrera desde hace décadas como Héctor Meléndez Montes, Indio Joe, Rei Vázquez, y muchos más, varios residentes de Olimpo.

Cintrón, quien también ha sido una personalidad de la radio, tomó su tiempo para recordar anécdotas de sus colegas radiales que han dado voz y sabor a la cultura local al tiempo que reiteró en el valor de la carrera de Chamaco para poner en alto a su pueblo. “Me siento más que orgulloso de poder ser el alcalde que le rinda este homenaje de verdad. Para mí es motivo de mucha satisfacción en el ambiente que es el mío, que es la radio, la música y la salsa” dijo al anticipar que logrará que Chamaco pueda presentarse y tocar ante su propia gente.

Además de Cintrón, el locutor Richard Ortíz Vallés tomó la palabra para afirmar “que estamos más que orgullosos de tener la presencia en nuestra ciudad a uno de sus hijos… desde que hizo su grabación “De Barrio Obrero a la Quince”, eso era lo que se cantaba en esos tiempos”.

El Indio Joe, uno de los locutores con mayor proyección entre las nuevas generaciones de la radio tropical de Guayama recordó que la Compañía de Turismo ha creado un programa que llamó La Ruta de la Salsa y escogió el tema de Rivera para promocionar parte del mismo. “Un abrazo a nombre de todos los salseros de Puerto Rico completo” dijo el locutor.

Meléndez Montes, pilar en la radio sureña también se unió a la celebración al destacar la carrera musical de Chamaco que cumplió más de cincuenta años de actividad, paralelo a los 52 años que Meléndez Montes lleva en la radio. Francisca “Paquita” Pomales, presidenta de la Legislatura Municipal se unió a la celebración y agradeció a Cintrón por realizar un evento como este mientras el artista está en vida. De igual forma celebró el cantante Simón Pérez que recordó una presentación en conjunto que realizaran en Texas.

Previo a la entrega de la proclama, se dio lectura a una carta de parte de una hija del cantante y compositor que conmovió a sus padres y a los presentes que no pudieron evitar las lágrimas. La carta rendía homenaje al “mejor padre, amigo y ejemplo a seguir, a pesar de que no he sido la mejor hija. Tengo al mejor padre y vivo orgullosa de ti”. Recordaba también que los muchos compromisos musicales alejaron al artista de su familia en muchas ocasiones pero que siempre se ha entendido en el seno de su hogar el compromiso que tenía con su música por lo que reconocen y agradecen el homenaje al inquieto salsero guayamés. Agradeció también la acogida que el gran Willie Rosario le hiciera en sus inicios musicales y lo catapultó a la fama.

En respuesta a lo vivido, el salsero manifestó “muchas gracias mi pueblo, para mí ha sido un placer durante toda la vida, en mi biografía, a todas las partes del mundo a donde he ido, siempre pongo el nombre de Guayama… no lo puedo negar”. Chamaco Rivera reconoció que no esperaba tanto agazajo por lo que recalcó su agradecimiento e identificó a amigos suyos de la infancia. Contó anécdotas del inicio de su carrera y agradeció a su esposa por los pasados 46 años y a quienes han logrado que vuelva a juntarse con la orquesta de Willie Rosario para volver a cantar. “Gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de compartir con ustedes, no esperaba tanto, me han sorprendido a mí y a mi señora esposa… que Dios bendiga a mi pueblo” concluyó el veterano músico antes de dar un paseo por las calles de su pueblo y los barrios que lo vieron criarse en su algo lejana juventud para notar los cambios que han sufrido luego de su partida a Nueva York, mucho tiempo atrás.

Luego de tantas emociones, el evento cerró con varias entonaciones al mejor estilo del barrio, como si el tiempo no hubiese pasado y porque del humilde barrio de Borinquen al Salón de la Fama de la música tropical “un paso es”.

CONOZCA UN POCO MÁS DE CHAMACO

“Chamaco” Rivera, hijo de Carmelo Rivera y Vicente Senquis, nació el 16 de noviembre de 1946, en el pueblo de Guayama y criado en el barrio de Olimpo de dicho municipio. Desde niño le llamaba la atención la música, tanto el canto como la percusión. “Chamaco” escuchaba una y otra vez las canciones que Radio Guayama transmitía en aquella época.

A la edad de 11 años “Chamaco” realizó su primera aparición como cantante solista junto al conjunto de Alfonso Pillot de Guayama. El apoyo del pueblo lo inspiró y dio fuerzas para que este comenzara su larga carrera por más de 50 años como cantante y compositor.

Este, se trasladó con su familia al Estado de New Jersey y se convierte en uno de los fundadores originales del “New Jersey Swing Combo”. Su trayectoria continuó con éxito siendo parte de la Orquesta “Sonora Casino”, Meñique y su Orquesta, José Feliciano y su Orquesta, Orquesta la Conspiración y Juan y su Sexteto, Rafael Cortijo y su Combo, la Primerísima de Tommy Olivencia. Comienza a cosechar su fama a nivel mundial con el maestro Willie Rosario, convirtiéndose en el cantante principal de la orquesta.

Luego de 45 años, “Chamaco” se juntó nuevamente con Willie Rosario con el tema “se volvieron a juntar”, para así deleitar a su público como en sus inicios.

