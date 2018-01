RAMÓN LUIS CRUZ ARREMETE CONTRA OTRA MENTIRA DE LA AEE

San Juan, P.R – Tras conocerse que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) tiene un almacén repleto de materiales, el portavoz alterno del Partido Popular Democrático en la Cámara de Representantes, Ramón Luis Cruz Burgos, arremetió contra la Corporación Pública por mantener un diseño de mentiras e ineptitud que le cuesta a los puertorriqueños.

“La irresponsabilidad e ineptitud de la Autoridad es tal que no saben ni lo que tienen en inventario para reparar la red eléctrica de Puerto Rico. Aquí hemos tenido ingenieros puertorriqueños que regresaron a sus trabajos en los Estados Unidos molestos porque no pudieron dar lo mejor de sí por la falta de materiales; empleados de la propia autoridad diciendo que hacen de tripas corazones con materiales reciclados porque no hay nuevos; y, los directivos y el Gobernador culpando al Cuerpo de Ingenieros y a FEMA porque no llegan materiales. Con ese cuadro, es que el país vive, con esa historia tienen a mi gente del distrito sin servicio”, recordó Cruz Burgos.

“Sin embargo, aparece hoy un almacén lleno de materiales. Es increíble, el grado de irresponsabilidad e incapacidad del gobierno. La insensibilidad es tal que se olvidan que juegan con la vida de personas. No sólo es quién necesita maquinas o equipos que funcionan con electricidad para mantener su vida, es que personas pierden empleos por no haber servicio eléctrico, los niños no reciben la educación de primera que requiere el mundo moderno, los servicios de salud se afectan y el servicio de agua potable no llega adecuadamente. El abuso que provoca la ineptitud tiene que terminar ya, no se puede seguir perdiendo tiempo en personas que actúan como si gobernar fuese un juego”, acotó el líder popular.

“Se requiere acción inmediata. Si el Gobernador no es capaz de imprimirse seriedad a la forma de hacer gobierno, entonces la Asamblea Legislativa tiene que investigar a fondo, sin tapadera y denunciar los responsables de que esto ocurra. Nuestro pueblo lleva 110 días escuchando que no hay materiales. Llevamos 110 días en los que la AEE le echa la culpa a todo el mundo. El Gobernador le impone metas y nunca las cumplieron, sin consecuencias. Ahora, una vez más, surge que el discurso del gobierno es otra mentira. Las mentiras cuestan vidas, cuestan empleos, cuestan salud, cuestan”, finalizó Cruz Burgos.

