Rafaelito Muñoz y Lily y su Gran Trío vigentes en el pentagrama musical

Con más de medio siglo de carrera ininterrumpida los vocalistas puertorriqueños, Rafaelito Muñoz y Lydia Delgado, conocida artísticamente como Lily, se mantienen vigentes en el pentagrama musical.

Y es que los veteranos cantantes han calado muy hondo en el corazón de su fans, por la manera particular de cantarle al amor y contar sus experiencias vividas en cada canción.

Los vocalistas aseguran que mientras tengan voz y el público los aclame se mantendrán activos en el escenario.

‘’Estoy mejor que nunca, muy bien de salud. Voy a cumplir 60 años de carrera artística y quiero aclarar no soy viejo, es que comencé bien jovencito. Seguiré cantando porque todavía tengo voz igual que Lily. De mi época quedamos tres, Odilio González, Liy y Yo. ‘’, manifestó con picardía Rafaelito Muñoz.

En términos similares se expresó Lily. ‘’He pensado en el retiro en varias ocasiones, pero mi fans no me dejan, me siguen a todas partes. Me llaman constantemente para pedirme que no deje de cantar porque mis canciones le recuerdan sus épocas vividas. He decidió que mientras Dios me lo permita con salud y voz continuaré cantando’’, subrayó la cantante utuadeña.

Rafaelito Muñoz, quien comenzó a cantar en la ciudad de Nueva York, conoció a Lily en la década de 1960 en el teatro Jefferson.

‘’ A Ella le faltaron miembros de su trío para la presentación y me pidió que la acompañara con mi trío Los Caminantes, su participación quedó muy bonita. Desde entonces nos hicimos grandes amigos. Ella grabó el tema de mi autoría ‘No me haces falta’ y fue todo un éxito’’, recordó Muñoz.

‘’Rafaelito es como mi hermano, nos hemos presentado juntos en muchos lugares y nunca hemos competido, por el contrario mucho apoyo y solidaridad. Muy pronto el público nos volverá a ver juntos en tarima porque se nos está trabajando una gira musical’’, agregó la cantante utuadeña.

Rafaelito Muñoz ha grabado 40 discos de larga duración, de las 400 canciones que contienen sus producciones 390 son de su autoría.

Sus temas más aplaudidos son: Los calzones de mi viejo, La crítica es social, No me haces falta, El Cristo de oro y No es pecado ser viejo. Se identifica mucho con No me haces falta. ‘’ Esa canción se pegó en Estados Unidos, Santo Domingo, Venezuela y Panamá. Todo lo que grabó es de mi inspiración, experiencias vividas de mi relación con Dios’’.

De sus composiciones la que más le ha tocado es ‘El milagro de Dios’. ‘’Es la historia de mi hijo que nació ciego. Los médicos no le dieron esperanzas, pero le pedí a Dios y me concedió el milagro, mi hijo pudo ver’’.

‘’Prometí caminar desde Chicago a Nueva York, pero un sacerdote me hizo desistir de la idea, al decirme que ‘amara a mi prójimo como a mí mismo’, que no arriesgara la vida porque no lo iba a lograr’’, manifestó.

Muñoz cambió la promesa y desde entonces todos los 11 de noviembre, día de su cumpleaños, sube de rodillas 75 escalones de una iglesia en una montaña de Hormigueros.

El cantautor aseguró que se mantiene vigente en la música porque tiene mucha paz, se acuesta con la mente tranquila, no fuma, ni se trasnocha, y se mantiene activo trabajando nuevos proyectos.

En estos momentos está finalizando su nuevo disco de canciones típicas de su autoría, a la vez que produce una película basa en su vida.

El veterano artista dijo como quiere que lo recuerde cuando no esté en el plano terrenal. ‘’Como un hombre humilde que conoció la pobreza, una persona caritativa, que donó su talento para actividades benéficas. Estoy muy agradecido de Dios y de la gente por el apoyo que me han brindado, sobre todo a mis canciones, todavía vendo discos. A mis 82 años subo árboles, no hay pana que se me salve’’, enfatizó el también agricultor.

Lily al igual que Rafaelito Muñoz ha recibido la bendición de Dios. ‘’El me sano de cáncer de seno, actualmente soy sobreviviente. En mi hijo la manifestación del Señor fue más grande porque su cáncer era en las cuerdas vocales, lo operaron y puede hablar’’, sostuvo.

