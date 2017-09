Qué hacer cuando se inunda tu automóvil

La devastación causada por el paso del huracán Harvey en el estado de Texas nos recuerda el grave riesgo en el que estos desastres naturales ponen a nuestros automóviles, tanto durante su ocurrencia como después de su paso. Garantiza tu seguridad, la de los tuyos y la de tu inversión siguiendo estos consejos.

1. Nunca uses tu automóvil como refugio: De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional del gobierno de Estados Unidos la mitad de la muertes en eventos de inundación ocurren en el interior de un automóvil. Es por esto que es importante no refugiarse dentro del automóvil durante una tormenta y nunca utilizar el vehículo antes de que las autoridades hayan declarado que es seguro hacerlo.

2. Mantén la calma si quedas atrapado dentro de tu auto sumergido en un cuerpo de agua: Si tu auto se sumerge repentinamente, mantén la calma y baja las ventanas inmediatamente antes de que los componente eléctricos del vehículo dejen de funcionar, lo cual deberá ocurrir uno o dos minutos después de haberse sumergido. La presión del agua sobre las puertas hará muy difícil poder abrirlas para escapar, por lo que las ventanas serán las únicas vía de escape.

3. Jamás trates de encender el motor de un automóvil inundado: Empuja o remolca tu vehículo si es necesario moverlo de lugar. AAA recomienda que nunca trates de encender el motor de un automóvil que fue inundado. El motor de un vehículo inundado debe ser revisado antes de ser puesto en funcionamiento. Un técnico especializado podrá determinar si el agua entró en el motor y secará debidamente sus componentes más susceptibles.

4. El motor no es el único componente susceptible al año por agua: Otros sistemas del vehículo como la transmisión, las líneas de distribución de combustible, los frenos, la dirección asistida y el sistema eléctrico pueden sufrir corrosión y fallar prematuramente de no ser atendidos y secados debidamente.

5. No todos los autos expuestos en una inundación van a haber sufrido daños irreparables: Si el agua no subió hasta el borde inferior de las puertas lo más probable es que tu auto no haya sufrido daño alguno. En caso contrario, si el agua llegó al borde inferior del tablero de instrumentos y controles, tu compañía de seguro declarará tu vehículo como ‘pérdida total’.

6. No dejes tu automóvil inundadodesatendido por mucho tiempo: Comenzar a secar tu automóvil inundado lo más rápido posible. Este consejo es particularmente importante en las zonas costeras donde las inundaciones pueden haber contando con un porcentaje alto de agua de mar, la cual es muchísimo más corrosiva que el agua de lluvia.

7. Llama a tu compañía de seguros tan pronto como te sea posible: Este consejo no es importante solamente para empezar el proceso de reparación, limpieza y secado lo antes posible, sino también en casos de desastres naturales tu aseguradora se verá desbordada de llamadas similares de un incontable número de víctimas en tu área.

8. Comienza a secar tu vehículo tu mismo: No hace falta ser un mecánico especializado para secar el interior de un vehículo inundado. Abre puertas y ventanas, utiliza productos deshumidificantes y usa generosamente rollos de toallas absorbentes.

El interior de un auto inundado es un ambiente ideal para el crecimiento de moho, lo que puede causar malos olores y en algunos casos hasta daños e infecciones pulmonares.

9. Si tu vehículo inundado debe ser remolcado asegurate de drenar sus fluidos antes de hacerlo: El viaje en la grúa puede intensificar el daño que el agua mezclada con el aceite del motor, el fluido de la transmisión y el fluido de la dirección, haga en dichos sistemas.

10. Cuidado con los autos usados: Después de la ocurrencia de un desastre natural, muchos vehículos dañados por el agua ‘inundarán’ el mercado de automóviles de segunda mano limpiados para esconder el daño, ya que en muchos casos un reacondicionamiento extenso es muy costoso y no tiene sentido económico para sus dueños.

Revisa siempre el historial de un auto que estes considerando adquirir, a través de servicios como Carfax o Autocheck y haz que lo revisen extensivamente. El olor es uno de los síntomas que nunca deberás ignorar por más atractivo que sea el precio que te están pidiendo.

Comments

comments