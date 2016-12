Puerto Rico se podrá ver en 360 grados en Google Street View (vídeo)

¿Quieres recorrer San Felipe del Morro, el Observatorio de Arecibo o las Cavernas de Camuy sentado frente a tu computadora o móvil? Ahora es posible acceder cualquiera de estos icónicos lugares de Puerto Rico con solo una conexión a Internet y Google Maps.

Google anunció hoy, martes, que culminó el proceso de toma de imágenes que se llevó a cabo durante todo este año a lo largo y ancho del territorio nacional, para hacer realidad los recorridos virtuales mediante vistas de 360 grados de Google Street View.

Desde que se inició el trabajo de recolección en enero, Street View ha recorrido alrededor de 2,200 millas puertorriqueñas y captado imágenes de más 15 de ciudades del país, como San Juan, Aguadilla, Bayamón, entre otros.

La funcionalidad de Street View de Google Maps se encuentra ya disponible en más de 77 países, permitiendo explorar distintos lugares alrededor del mundo con imágenes, y Puerto Rico es de los primeros países de la región, luego de Bermuda y algo de las Islas Vírgenes estadounidenses.

El gigante tecnológico realizó este proceso de captura de imágenes a través de unas camionetas preparadas con sistemas integrados que toman fotografías a medida que el vehículo avanza por la vía pública. Una vez capturadas estas imágenes, pasan por el sistema para que estén listas para su uso en Google Maps. Adicional a estos carros, se recolectaron imágenes con el Trekker, tecnología que permite tomar imágenes en lugares donde el carro no puede entrar. Funciona ubicando la cámara en un morral que se cuelga a la espalda de una persona que camina en la medida que se toman las imágenes. En interiores (Special Collects) tomaron más de 124 sitios en total de los cuales 84 fueron realizados con Trekker y 40 con Tripod.

“Para que este proyecto se convirtiera en toda una realidad trabajamos casi un año de la mano de Google con el fin de que nuestros visitantes tenga acceso a los lugares más exóticos, históricos e interesantes de nuestro país. Para nosotros es muy importante aportar al crecimiento de Puerto Rico y a su turismo desde cualquier ámbito y sin duda la tecnología y el acceso a esta son fundamentales”, aseguró la directora de Promoción y Mercadeo de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Marie Laborde.

Para Giovanni Stella, gerente general de Centroamérica y Caribe de Google, dijo que, “Para Google que Puerto Rico esté dentro de Street View es muy satisfactorio. No sólo refuerza nuestro objetivo de aportar al ecosistema digital de la región y seguir comprometidos con la isla, sino que sabemos que este tipo de herramientas le dan la oportunidad a cualquier persona del mundo que esté conectada de acceder a lugares que seguramente no conoce o no tendrá la oportunidad de visitar”.

San Juan, Aguadilla, Bayamón, Caguas, Carolina, Dorado, Fajardo, Guayama, Guaynabo, Mayagüez, Ponce, Rincon, Stella, Toa Alta y Toa Baja, Trujillo Alto, interiores como el Teatro La Perla, la Escuela de Arquitectura o el Museo del Observatorio de Arecibo, entre otros, están disponibles para su exploración virtual a partir de las 6:00 de la tarde de hoy.

Comments

comments