Publican libro sobre Roberto Alomar

Son muchos los momentos que marcaron la trayectoria deportiva de Roberto Alomar, y aunque su marca en el béisbol lo colocan como el reinventor de la Segunda Base, no son muchos los libros que de él se han escrito, como por ejemplo, de Roberto Clemente, cuya producción bibliográfica puede dar paso a la formación de una biblioteca.

Hasta ahora, de Alomar, se ha escrito un gran libro: Second to None, de Stephen Brunt, y otros para lectores chicos, Roberto Alomar: Star Second Baseman, y Roberto Alomar: An Autorized Biography, de Norman L. Macht. Todos en inglés.

Sin embargo, todo eso cambió durante este abril de Justas, Juntas y acción de Grandes Ligas. Este mes salió a la luz una publicación que su autor no reclama como una biografía, sino un recuento cronológico con fotos, estadísticas, comentarios, y entrevistas.

Se trata del libro Roberto Alomar, un pelotero especial, del especialista en béisbol, Jossie Alvarado, quien ha capturado fotos, periódicos, revistas y momentos de la vida deportiva de Roberto Alomar.

El libro, escrito en lenguaje sencillo, reúne todo lo que a los fanáticos del deporte encanta, y hasta fotos de las tarjetas de Alomar hay, imágenes de su niñez, juventud y los años en las menores, trazando un hilo conductor que va perfilando la grandeza de este pelotero que cautivó en todas las etapas y categorías.

La publicación tiene su versión en inglés, con miras a que la comunidad boangloparlante en el exterior y Estados Unidos pueda calibrar la trayectoria de Alomar, miembro de una familia del deporte, hermanada a otras familias del deporte, en una especie de espiral genético que hilvana una alfombra con piel de béisbol.

Es un libro para leer y coleccionar, de tamaño grande (6×9), parecido a los textos universitarios que hay que adquirir obligatoriamente para una clase. En este caso se trata de una publicación obligatoria para el amante de los diamantes del béisbol.

“Establece un estándar para una generación de segundas bases con un bate rápido y potente, un guante suave y estable, y su alcance interminable”, indica el autor en la contratapa.

El libro se puede obtener a través de jossiealvarado.com. Desde este miércoles estará a la venta la versión en inglés, que tiene fotos que no aparecen en la castellana.

Aloar jugó para 8 equipos en las Ligas Mayores, con San Diego Padres 1988 – 1990, Toronto Blue Jays 1991 – 1995, Baltimore Orioles 1996– 1998, Cleveland Indians 1999 – 2001, New York Mets 2002 – 2003, Chicago White Sox 2003, Arizona Diamondbacks 2004 y Chicago White Sox 2004. El año próximo se cumplen 15 años de su retiro el 15 de septiembre de 2004.

