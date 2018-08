¡Protéjase con las vacunas!

Por CDC

Hay varias razones importantes para vacunarse. Hable con su médico para asegurarse de estar al día con las vacunas adecuadas para usted.

¿Sabía que las vacunas no son solo para niños? ¡Los adultos también las necesitan a lo largo de su vida! Muchos adultos en los EE. UU. No saben qué vacunas podrían necesitar y no están aprovechando la mejor protección contra varias enfermedades que son graves y, a veces, mortales. Hable con su médico para asegurarse de estar al día con las vacunas recomendadas. ¡Aquí tiene varias razones importantes para vacunarse!

Las vacunas salvan vidas. Las enfermedades que se pueden prevenir con las vacunas pueden causar enfermedades de largo plazo, hospitalizaciones e incluso la muerte. Saltarse las vacunas lo puede dejar vulnerable a enfermedades como la influenza (gripe), la enfermedad neumocócica y la culebrilla. Las vacunas también protegen contra enfermedades como las causadas por el virus del papiloma humano (VPH) y la hepatitis B.

Usted puede reducir las probabilidades de propagar enfermedades. Muchas de las enfermedades que se pueden prevenir con las vacunas son contagiosas, como la influenza, la tosferina (pertussis) y la meningitis. Si se pone las vacunas recomendadas, puede reducir el riesgo de enfermarse y de contagiar a otras personas. Algunas personas, a pesar de ser vulnerables a la enfermedad, podrían no poder ponerse ciertas vacunas debido a su edad, a las afecciones que tienen o a otros factores. Al vacunarse, ¡usted ayuda a protegerlas!

¿Fuma o tiene una afección crónica como asma, diabetes, enfermedad cardiaca o enfermedad pulmonar? Los adultos con estas enfermedades o con el sistema inmunitario debilitado tienen más probabilidades de presentar complicaciones a causa de ciertas enfermedades que son prevenibles con las vacunas. Estas complicaciones pueden incluir enfermedades de larga duración, hospitalizaciones e incluso la muerte.

¡No tiene tiempo para enfermarse, y cuesta mucho! Los adultos que contraen las enfermedades que se pueden prevenir con las vacunas afrontan el costo financiero de las visitas médicas y el tratamiento. Contraer la influenza puede significar faltar varios días al trabajo. Puede que no se sienta bien y no pueda cuidar de sus hijos y que tenga que contratar a alguien para que los cuide. Las vacunas pueden ayudarlo a mantenerse sano, ¡para que no pierda tiempo estando enfermo!

Proteja su salud cuando viaje. Si va a un país en desarrollo, podría exponerse a enfermedades que no están circulando en los Estados Unidos. Por ejemplo, se requiere que tenga la vacuna contra la fiebre amarilla si viaja a algunas partes de África subsahariana o de América del Sur tropical. El sitio web de los CDC para viajeros proporciona información detallada sobre las vacunas que podría necesitar según el destino. Vea https://wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/list.*

Cuestionario breve sobre vacunas para adolescentes y adultos

Responda este cuestionario de vacunación para adultos para averiguar qué vacunas podría necesitar.

Estas son algunas medidas que puede tomar para proteger su salud y vacunarse:

Infórmese sobre qué vacunas están recomendadas para usted respondiendo el cuestionario de vacunación de los CDC. Vea http://www2a.cdc.gov/nip/adultimmsched/quiz-sp.asp.

Encuentre un proveedor de vacunas cerca de usted. Vea http://vaccine.healthmap.org. *

Anime a su familia y a sus amigos a mantenerse al día con las vacunas que se recomiendan para ellos.

