Problemas comunes de la columna vertebral

¿Estás contento de poder pararte o sentarte en posición vertical? Gracias a su columna vertebral, una pila de huesos pequeños llamados vértebras a lo largo del centro de su espalda, desde su asiento hasta su cuello. Apoya tu cabeza, hombros y parte superior del cuerpo. La columna vertebral desempeña otro papel clave: las vértebras hacen un túnel para la médula espinal. Ese es el conjunto de nervios que conectan tu cerebro con tu cuerpo.

Disco resvaladizo

Un cojín llamado disco se encuentra entre cada una de las vértebras, para que no se rasquen entre sí. A medida que envejeces, los discos comienzan a secarse. Si pones demasiada tensión en tu espalda, un disco puede romperse o romperse. Los médicos llaman a esto una hernia de disco. Usted puede no darse cuenta. Pero sus brazos o piernas pueden doler, o pueden sentirse adormecidos o con hormigueo. Por lo general, el ejercicio y los analgésicos ayudan. Si no, puede que necesite una operación.

Espondilosis cervical

Es el resultado de la degradación gradual de su cuello a medida que envejece. Usted podría tener un disco deslizado allí, o las vértebras podrían brotar un hueso extra llamado espolones para tratar de aumentar la fuerza. Los ligamentos que conectan las vértebras pueden ponerse rígidos y tensos. Independientemente de la causa, su cuello puede doler o ser más difícil de mover. Si los discos o las vértebras aprietan mucho los nervios y las raíces nerviosas, podría sufrir daños permanentes.

Osteoartritis

Sus vértebras tienen un tejido resbaladizo en cada extremo que ayuda a flexionar la espalda sin fricción. Si el cartílago se vuelve áspero o se desgasta, las vértebras comienzan a frotarse unas contra otras y le causan dolor o rigidez en la espalda. Las mujeres son más propensas que los hombres a tener osteoartritis en la espalda y tiende a empeorar con el tiempo. Su médico no puede revertirlo. Pero los analgésicos, la terapia y el ejercicio ayudan a aliviar los síntomas.

Estenosis espinal

Su columna vertebral tiene espacios para su médula espinal y los nervios que se ramifican de ella. Cuando esos espacios se encogen, los huesos pueden presionar contra los nervios. Es posible que ni siquiera lo note, pero cada vez que los nervios se alteran, puede tener dolor, hormigueo o adormecimiento, o sus músculos pueden parecer débiles. La osteoartritis es la causa más común de estenosis espinal. Cuando es grave, un cirujano ingresa y deja más espacio para los nervios.

Ciática

Si el dolor se dispara desde la parte baja de la espalda, a través de la parte inferior y en la pierna, el culpable puede ser su nervio ciático. Una hernia discal, un espolón óseo o algún otro problema de la columna vertebral pueden presionarlo. Los doctores llaman a esta ciática. Generalmente afecta solo un lado de tu cuerpo. Las compresas calientes, las compresas frías, los estiramientos y los analgésicos pueden ayudarlo a sentirse mejor, pero es posible que necesite un médico para solucionar el problema.

Tumor

A veces, el cáncer se propaga desde el lugar donde comienza a formar un nuevo crecimiento en su columna vertebral. Los cánceres de pulmón, mama, próstata y hueso tienen más probabilidades de ir allí. Algunas afecciones no relacionadas con el cáncer también pueden crear un tumor de la columna vertebral. Su espalda podría doler, con el dolor extendiéndose a través de su cuerpo. Sus brazos o piernas pueden estar adormecidos o débiles. Parte de tu cuerpo podría incluso estar paralizado. Su médico puede recomendar cirugía, radiación o quimio.

Escoliosis

La escoliosis es una de las condiciones que pueden torcer su columna vertebral fuera de forma. El tipo más común afecta a los niños durante su crecimiento acelerado antes de la pubertad, doblando la columna hacia los lados. Si su hijo tiene escoliosis, sus hombros pueden ser desiguales o un omóplato puede sobresalir más que el otro. Nadie sabe qué causa esto. La escoliosis puede empeorar y causar problemas, pero un aparato ortopédico puede ayudar a prevenir eso y la necesidad de cirugía para corregirlo.

Cifosis

Esta condición dobla su columna vertebral hacia adelante. Por lo general, sucede cuando las vértebras se agrietan o se aplastan. Las mujeres mayores lo obtienen con mayor frecuencia, pero también puede afectar a los niños cuyas espinas se desarrollan mal. Puede causar dolor y otros problemas, y en casos severos, se deforma todo el cuerpo. Dependiendo de la curvatura de su columna vertebral, el tratamiento podría incluir analgésicos, ejercicio o cirugía.

Espondilitis anquilosante

Este tipo de artritis generalmente comienza con la espalda baja y las caderas rígidas y doloridas, especialmente en la mañana. Con el tiempo, puede extenderse por la columna vertebral y hacia otras articulaciones y órganos. Las vértebras y los huesos en su caja torácica podrían fusionarse, dejándolo encorvado. Los hombres jóvenes lo obtienen con más frecuencia que las mujeres, y puede ser hereditario. El tratamiento temprano con ejercicio y medicamentos ayuda a retrasar el progreso.

Lesión de la médula espinal

Una lesión generalmente proviene de un accidente (como una caída, un accidente automovilístico o un accidente deportivo) o de un disparo. En la mayoría de los casos, la médula espinal queda magullada, o parte de su suministro de sangre se corta. Eso puede evitar que su cerebro controle parte de su cuerpo, por lo que puede ser muy grave. Cuanto más alto esté en la columna vertebral, más se verá afectado su cuerpo. Su probabilidad de mejorar depende de qué tan grave sea la lesión.

Cuello roto o espalda

Accidentes y lesiones también pueden romper huesos. Cuando eso le sucede a una de las siete vértebras superiores, justo debajo de su cráneo, se le llama cuello roto; más abajo está la espalda rota. La pérdida ósea debido a la edad también puede debilitar su espalda, y es posible que obtenga un descanso que ocurre lentamente con el tiempo. En ese caso, una ortesis de espalda o una cirugía puede ayudar. Las vértebras rotas también podrían lastimar su médula espinal.

Síndrome de Cauda Equina

Los nervios que se ramifican de la columna vertebral en la parte inferior de la espalda ayudan a que su cerebro controle las piernas y los órganos de la pelvis. Una hernia de disco, fractura u otra afección podría ejercer presión sobre este grupo de nervios, llamada cauda equina, causando esta rara pero peligrosa enfermedad. Necesita una cirugía de inmediato para restaurar cualquier pérdida de sensibilidad, movimiento o control de su vejiga e intestinos.

Siringomielia

En casos raros, se puede formar un pequeño saco lleno de líquido llamado quiste en la médula espinal. Podría suceder cuando el tejido cerebral se empuja hacia abajo desde su cráneo hasta su médula espinal, o por una lesión o tumor. Siringomielia puede no darte ningún problema. Pero si el quiste sigue creciendo, puede dañar su médula espinal y podría terminar necesitando cirugía.

Cuándo llamar a un médico

Si tienes suerte, una condición de la columna vertebral no hace nada que noten. Pero si sientes algo mal, presta atención. Llame de inmediato si sus brazos o piernas se sienten débiles o adormecidos o si de repente no puede sostener su orina o caca. Consulte con su médico si ha tenido cáncer o si tiene un dolor que no proviene del trabajo duro, no desaparece, duele más por la noche o empeora.

