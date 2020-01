Privatizada participación deportiva internacional (Parte Final)

Por José “Pepén” Fernández Colón

Para EL REGIONAL

El recuento histórico evidencia más que suficiente que la dirección del Gobierno, sus agencias y sus funcionarios fueron los que básicamente tuvieron a su cargo desde 1930 la representación deportiva internacional boricua.

Súmese que en 1947 el administrador de Parques y Recreos Públicos, Julio Enrique Monagas, también junto a otros funcionarios gubernamentales y deportivos individuales, fundaron la Federación de Atletismo de Puerto Rico.

Agréguese que la obtención de la sede y desarrollo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 1966, los Panamericanos en 1979, los JCC Ponce 1993 y Mayagüez 2010 necesitaron de la garantía, apoyo, la aportación económica, logística y política de los gobiernos de turno.

Todo fue de esa manera hasta que en 1982 la controversia Gobierno-Comité Olímpico, o Gobierno-Germán Rieckehoff, culminó con la privatización de esa representación. Ese año las donaciones económicas privadas propiciaron que el Comité Olímpico utilizando el nombre de Puerto Rico participara en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en la Habana, Cuba.

Esa campaña logró recaudar cerca de $600 mil, sin embargo Cuba eximió a la delegación deportiva boricua de cualquier pago. Alegadamente, parte de ese dinero fue incorporado a la campaña Pro Sede Olimpiadas 2004.

La controversia de la “Ceremonia de Estado o la Batalla de los Himnos y las Banderas” en 1979, además de la política pública gubernamental de 1980 a 1984, fueron la base para que en 1985 se legislara la llamada “Autonomía Deportiva”.

El proceso eleccionario de 1984 trajo consigo un cambio de administración de Gobierno que permitió que 1985 el presidente de la Comisión de Recreación y Deportes del Senado, Antonio J. Fas Alzamora lograra convertir en Ley el estatuto que impediría que el Gobierno interviniera en los asuntos internos del Comité Olímpico.

La aprobación de la “Ley de Autonomía Deportiva” se fundamentó en la premisa que la misma impediría situaciones futuras similares a las sucedidas en 1979.

Esa loable intención legislativa no previó que con la misma se privatizaba en adelante la representación deportiva internacional con el agravante que la misma seguiría siendo principalmente financiada con fondos públicos.

El Comité Olímpico en Puerto Rico es una entidad privada que usufructúa una franquicia concedida por la multinacional que se conoce como Comité Internacional Olímpico (CIO). Ese Comité Olímpico es un ente administrativo local del CIO.

Falsamente se ha pretendido y pretende hacer creer que el Comité Olímpico es una entidad que organiza y desarrolla el deporte. Son las federaciones deportivas afiliadas las que organizan, patrocinan y desarrollan privadamente el deporte competitivo con la finalidad de obtener un alto rendimiento de sus participantes.

El CO pretende que el erario financie sus actividades y federaciones sin que el sector público tenga participación mínima en sus decisiones. Peor aún, las federaciones en su gran mayoría utilizan instalaciones públicas sin cargo económico alguno que es otra manera de financiamiento gubernamental.

Pretende hacer creer que el “interés público” está representado en el Comité Olímpico. Los mal denominados “representantes del interés público” no son seleccionados por el pueblo, forman parte de una plancha electoral como ocurre en el proceso eleccionario en el País.

Los dirigentes del CO argumentan que la llamada “Carta Olímpica” prohíbe que el gobierno participe o intervenga en los asuntos de esa entidad. Que contesten, si eso es así, por qué en Cuba, Rusia, la República Popular de China, los Emiratos Árabes, Irán, entre otros países, sí hay la intervención del gobierno.

Gobernadores, legisladores, alcaldes, dirigentes de los partidos políticos locales desconocen lo que es el CO; es una entidad privada que se reserva el derecho de admisión, que tiene como fin el desarrollo deportivo llamado de alto rendimiento, que el deber ministerial recreo-deportivo es responsabilidad del Departamento de Recreación y Deportes, que por años incumple ese deber, que la Ley Orgánica del DRD expresamente especifica que el deporte y la recreación son derechos de los puertorriqueños.

Desconocen que el sistema escolar no es el taller para identificar talento para el alto rendimiento, que la filosofía de “significado personal”, guía del Programa de Educación Física Pública, no tiene como finalidad última desarrollar atletas.

Cuando era el Gobierno el que tenía a cargo todo el deporte en Puerto Rico se logró la participación internacional en Juegos Centroamericanos y del Caribe, Panamericanos, Olimpiadas y Mundiales. Se ganaron varias medallas olímpicas, un Campeonato Mundial de Béisbol, la distinción por su atletismo del calificativo de “Los Finlandeses del Caribe, campeones mundiales de boxeo, records en el hipismo, mujeres participando en deportes que se alegaba eran para hombres, entre otros logros.

¡Que hablen los opositores a la privatización de servicios públicos! Que este asunto se convierta en el diálogo deportivo-educativo principal y salgamos de la trivialidad en nuestra conversación sobre el tema deportivo diario.

