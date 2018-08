Primera Graduación del Curso de Lenguaje de Señas en Patillas

Por Luis Ernesto Berríos

El Movimiento para el Alcance de Vida Independiente (MAVI) de la Región Sur en su empeño de ayudar a la ciudadania a tener una comunicación más efectiva con los niños autistas y la población sordo muda de la Isla, ofreció el primer curso de lenguaje de señas a varios ciudadanos patillenses.

El mismo fue coordinador por Jedsenia Velázquez, directora de Acción Social de Puerto Rico. Las clases las ofreció Wildaliz Soto Lebrón, quien lleva 9 años trabajando para MAVI.

La graduación del curso de lenguaje de señas se realizó el 30 de julio, en el Centro de Acción Social de Patillas. Los graduados fueron: Harrylis Nicole Dávila Quiñones, Cristóbal De Jesús Ramos (sordo parcial), Jedsenia Velázquez Rodríguez, Shakira Marie Huertas Cotto, Sally Ivette Rodríguez Cepeda, Vilmari Román Sánchez, Ruth Reyes Ramos, Anamari Huertas Cotto, y Kristy Eileen Ortiz Rodríguez (madre de un niño sordo de 1 año).

La doctora Ruth Reyes Ramos, detalló el motivo que la llevó a tomar el novedoso curso de lenguaje de señas.

“Soy una mujer emprendedora y como funcionaria pública que he sido, por más de 30 años, me gusta estar al servicio y ayudar a la comunidad; es por ello mi interés en ayudar a la población de niños con condición de autismo que no hablan. El lenguaje de señas constituye una alternativa, como terapia, para lograr una buena comunicación”, sostuvo.

