Prevención de monóxido de carbono

El monóxido de carbono es un gas inodoro que causa miles de muertes cada año en América del Norte. Inhalar monóxido de carbono es muy peligroso. Es la causa principal de muerte por intoxicación en los Estados Unidos.

Este artículo es solamente informativo. NO lo use para tratar ni manejar una exposición real a un tóxico. Si usted o alguien con quien usted se encuentra sufre una exposición, llame al número local de emergencia (911 en los Estados Unidos), o puede comunicarse directamente con el centro de toxicología local llamando al número nacional gratuito de ayuda Poison Help 1-800-222-1222 desde cualquier parte de los Estados Unidos.

Elemento tóxico

El monóxido de carbono es un químico producido a partir de la combustión incompleta de gas natural u otros productos que contengan carbono. Este incluye escapes, calentadores en malas condiciones, incendios y emisiones de fábricas.

Dónde se encuentra

Los siguientes elementos pueden producir monóxido de carbono:

Cualquier cosa que queme carbón, gasolina, keroseno, petróleo, propano o madera

Motores de automóviles

Parrillas de carbón de leña (este carbón nunca se debe quemar en espacios interiores)

Sistemas de calefacción portátiles o para interiores

Calentadores portátiles de propano

Estufas (para espacios interiores y exteriores)

Calentadores de agua que utilicen gas natural

Nota: es posible que esta lista no los incluya a todos.

Síntomas

Cuando uno inhala monóxido de carbono, el tóxico reemplaza el oxígeno en el torrente sanguíneo y, como consecuencia, el corazón, el cerebro y el cuerpo sufrirán por la falta de este.

Los síntomas varían de una persona a otra y quienes están en mayor riesgo comprenden niños pequeños, ancianos, personas con enfermedad cardíaca y pulmonar, personas que se encuentran a grandes altitudes y fumadores. El monóxido de carbono puede causarle daño a un feto (bebé que aún se encuentra en el útero).

Los síntomas de la intoxicación por monóxido de carbono pueden ser:

Problemas respiratorios, incluso ausencia de la respiración, dificultad respiratoria o respiración rápida

Dolor en el pecho (que puede ocurrir repentinamente en personas con angina)

Coma

Confusión

Convulsiones

Mareo

Somnolencia

Desmayo

Fatiga

Malestar y debilidad general

Dolor de cabeza

Hiperactividad

Deterioro del juicio

Irritabilidad

Presión arterial baja

Debilidad muscular

Latidos cardíacos anormales o acelerados

Shock

Náuseas y vómitos

Pérdida del conocimiento

Los animales también pueden envenenarse con monóxido de carbono. Las personas que tienen mascotas en casa pueden notar que sus animales se vuelven débiles o no responden tras una exposición a monóxido de carbono. A menudo las mascotas se enfermarán antes que los humanos.

Debido a que muchos de estos síntomas pueden presentarse con enfermedades virales, la intoxicasión por monóxido de carbono frecuentemente se confunde con una de estas afecciones. Esto purde provocar un retraso para obtener asistencia.

Cuidados en el hogar

Si una persona inhala el tóxico, llévela inmediatamente a donde pueda respirar aire fresco y busque ayuda médica enseguida.

PREVENCIÓN

Instale un detector de monóxido de carbono en cada piso del lugar de residencia y un detector adicional en el área donde se encuentran los principales gasodomésticos (como el horno o el calentador de agua).

Muchas intoxicaciones por monóxido de carbono ocurren en los meses de invierno cuando se están utilizando hornos, chimeneas de gas y calentadores portátiles y las ventanas están cerradas. Haga revisar cualquier tipo de calentadores o gasodomésticos regularmente para garantizar que su uso sea seguro.

Antes de llamar al servicio de emergencia

La siguiente información es útil para la ayuda de emergencia:

Edad, peso y estado de la persona (por ejemplo, ¿está despierto o consciente?)

Por cuánto tiempo puede haber estado expuesto al monóxido de carbono, si se sabe

Sin embargo, NO se demore en pedir ayuda si esta información no está disponible inmediatamente.

Centro de Toxicología o número de emergencia local

Se puede comunicar con el centro de toxicología local llamando al número nacional gratuito Poison Help (1-800-222-1222) desde cualquier parte de los Estados Unidos. Quienes le darán instrucciones adicionales.

Se trata de un servicio gratuito y confidencial. Todos los centros de toxicología locales en los Estados Unidos utilizan esta línea nacional. Usted debe llamar si tiene inquietudes acerca de las intoxicaciones o la manera de prevenirlas. Puede llamar las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Lo que se puede esperar en la sala de urgencias

El proveedor de atención médica medirá y vigilará los signos vitales de la persona, incluso la temperatura, el pulso, la frecuencia respiratoria y la presión arterial. La persona puede recibir:

Apoyo respiratorio, incluso oxígeno, tubo de respiración a través de la boca (intubación), y máquina de respiración (ventilador)

Exámenes de sangre y orina

Radiografías

ECG (electrocardiograma, o rastreo cardíaco)

Líquidos a través de una vena (intravenosos o IV)

Oxigenoterapia hiperbárica (oxígeno a alta presión en una cámara especial)

Medicamentos para tratar los síntomas

Expectativas (pronóstico)

La intoxicación con monóxido de carbono puede causar la muerte. Para los que sobreviven, la recuperación es lenta. El pronóstico de la persona depende de la cantidad y duración de la exposición al monóxido. Igualmente se puede presentar daño cerebral permanente.

Si la persona presenta síntomas de deterioro de la capacidad mental después de 2 semanas, la probabilidad de recuperarse completamente no es muy buena. El deterioro de la capacidad mental puede reaparecer después de que una persona tiene 1 a 2 semanas sin síntomas.

