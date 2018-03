Presentan medida para crear ‘La Carta de Derechos de la Mujer Trabajadora’

EL REGIONAL

redacion@elregionalpr.com

El Proyecto del Senado 853, para crear ‘La Carta de Derechos de la Mujer Trabajadora’, fue sometida este martes.

La presidenta de la Comisión de Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales, Evelyn Vázquez explicó que la medida propone 12 derechos de las mujeres.

“Lo que estamos proponiendo en la presente medida senatorial es que la mujer trabajadora goce de todos los derechos consignados en la Constitución de Puerto Rico”, expresó la legisladora.

Los derechos consignados en la Constitución, en las leyes y reglamentos que les sean aplicables: no ser discriminada en su empleo por razón de su sexo; no ser despedida de forma injustificada; recibir el pago de mesada ante la eventualidad de que sea despedida injustificadamente; que se le garantice que se desarrollarán e implementarán medidas para evitar que sean objeto de discrimen en su lugar de empleo; cuando se encuentre en estado de embarazo, a una licencia por maternidad de cuatro semanas antes del alumbramiento y cuatro semanas después.

A su elección, podrá optar por tomar hasta una semana de descanso prenatal y siete semanas de descanso postnatal; cuando adopte un menor de edad pre escolar tendrá derecho a los mismos beneficios de la licencia de maternidad; durante el periodo de licencia de maternidad, recibirá la totalidad de su salario, sueldo, jornal o compensación; cuando disfrute de una licencia por maternidad, tendrá derecho a que su patrono le reserve su empleo; no ser despedida, suspendida, discriminada o a que le sea reducido el salario por su merma en producción debido a que ésta se encuentra embarazada; tener acceso a un área privada, segura, higiénica con ventilación y energía eléctrica para lactar a su bebé o extracción de leche materna en su área de trabajo; disfrutar de un periodo de lactancia o extracción de leche materna de una hora por jornada de trabajo a tiempo completo.

El referido periodo podrá ser distribuido en dos periodos de 30 minutos o tres periodos de 20 minutos; disfrutar de un periodo de 30 minutos de lactancia o extracción de leche materna en caso de que la jornada de trabajo sea parcial; extender los periodos de lactancia o extracción de leche materna hasta 12 meses contados a partir del regreso a sus funciones; tener un ambiente de trabajo libre de comportamiento hostil, ofensivo o intimidante; no recibir acercamientos de índole sexual como condición para ser reclutada o retener su empleo; no tolerar conducta verbal, física o por medios electrónicos que de manera explícita o implícita realicen acercamientos no deseados; que no se tomen represalias en su contra por querellarse, testificar o participar en una investigación, proceso o juicio por prácticas discriminatorias en el empleo y ser protegida contra la violencia doméstica en su lugar de empleo”, precisa el proyecto.

