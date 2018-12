Preocupados los alcaldes por tardanza de FEMA

Reinaldo Millán

De acuerdo con los datos del gobierno de Puerto Rico, el huracán María causó daños por más de $100 mil millones, pero apenas han sido brindados en ayuda algo más de $4.4 millones, mientras menos de 500 mil personas han recibido ayuda de las autoridades federales.

Eso ha colocado a decenas de municipios en aprietos económicos, ya que no han llegado los desembolsos y los fondos se van encogiendo cada día. Para el alcalde de Guayama, Eduardo Cintrón es vital que lleguen los fondos para cumplir con los desembolsos a los contratistas que han prestado servicios y cuadrar la caja ante los desembolsos realizados.

“Sigue igual y nosotros estamos a través del Call 3 y tenemos reuniones periódicas con FEMA y es increíble”, expresó el alcalde.

“Todavía a más de un año de la contratación de las compañías de escombros, material vegetativo y sedimentos, al día de hoy se le debe 1.3 millones de dólares a esas compañías, y Cuál es mi preocupación?, ¿Si surgiera un evento, y gracias a Dios que ya pasó la temporada de huracanes, pero si surgiera une evento como una vaguada, un evento que no tenía que ser un huracán, algo que afectara lo que pasó con María, ciertamente no íbamos a tener una compañía que ofreciera esos servicios porque ciertamente no se le ha pagado”, explicó el alcalde.

Cintrón indicó que por el otro lado están realizando las reclamaciones a los seguros pero todavía “son como un suero de brea porque no ha bajado nada”.

La situación económica de los municipios es dramática, según el alcalde, debido al cierre del Banco Gubernamental de Fomento, que propició que los que no pudieron sacar a tiempo sus depósitos los perdieron.

Además de eso, Cintrón lamentó que las reducciones que ha implantado la Junta de Supervisión Fiscal, ha parado en los municipios, que son los que más se han afectado.

“Ciertamente hemos hecho mucho con poco dinero, pero necesitamos que esos dineros bajen, porque uno, a la ciudadanía le tengo que decir que estamos a la espera de que finalmente se llegue a un acuerdo con los seguros, para las estructuras que no se han podido abrir para ponerla en condiciones”, explicó el alcalde.

