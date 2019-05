Preocupa abandono de residencias en casco urbano de Guayama

Reinaldo Millán

El reciente incendio en una casona del casco urbano de Guayama, llamó la atención a los residentes de la zona histórica ante la posibilidad de que en algún momento se vean afectadas otras propiedades ocupadas por sus propietarios.

Algunos han manifestado que la protección de la zona histórica desde la administración del exacalde Luis Colón Mendoza, ha propiciado un alto costo de mantenimiento de las estructuras.

“Eso es un problema que hay que resolver”, dijo un vecino de la zona histórica cerca de donde ocurrió un incendio que consumió una residencia hace dos semanas. “Hay propiedades abandonadas que a veces son ocupadas por personas sin hogar”, explicó.

El arquitecto Jorge Colón, defensor de la zona histórica, lamentó que estructuras de valor arquitectónico no reciban la atención que merecen de sus propietarios, pero aceptó que en algunos casos las casas se afectan cuando fallece su dueño y sus hijos no se encuentran en Puerto Rico.

“Son estructuras de gran valor que hay que proteger”, explicó el arquitecto experto en patrimonio modificado.

La zona histórica de Guayama cumplió 25 años en 2017, en medio del paso del huracán María, que ha afectado a muchas propiedades en la región.

Son 2,385 edificaciones situadas en las cuadrículas que comprenden la zona histórica, creada mediante la Resolución de la Junta de Planificación (JP-H-4) del 10 de julio de 1992.

La arquitecta guayamesa Diana Luna, quien estudió en su tesis de maestría cómo crear una zona histórica para Guayama, ha sido un baluarte para la protección de esa zona.

De hecho, el 22 de junio de 1994, el ex representante Felipe Díaz Delgado, presentó una resolución para asignar $14 millones para la construcción y desarrollo de la infraestructura de la Zona Historia de Guayama, pero la Comisión de Hacienda, presidida por Carlos López Nieves, recomendó que la medida no fuera aprobada, ya que la administración del gobernador Pedro Rosselló González, no incluyó en su presupuesto la asignación de fondos para su implantación.

Se desconoce cuántas de las más de 2,000 estructuras están en estado de abandono para saber si cumplen con la ley 77 del 6 de agosto de 2017.

Esa ley, enmendó el Artículo 9.003A de la Ley 81-1991, según enmendada, conocida como “Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”; enmendar el Artículo 2.001, inciso B, de la Ley 83-1991, según enmendada, conocida como “Ley de Contribución Municipal sobre la Propiedad de 1991”, a los fines de permitirles a los municipios tasar propiedades muebles e inmuebles, sujetas a contribución municipal, en coordinación con el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM); convertir el gravamen por concepto de multas y mitigación por estorbo público en una “hipoteca legal tácita” equiparable a las deudas contributivas; incluir las deudas por multas de estorbo público entre los gravámenes preferentes para los cuales no se necesita acto constitutivo especial, ni inscripción de título para su constitución; enmendar el inciso (c) del Artículo 10 de la Ley 31-2012, conocida como “Ley para Viabilizar la Restauración de las Comunidades en Puerto Rico”, para facultar a los municipios a cobrar, con anterioridad al inicio de los procedimientos, el valor del costo de las tasaciones y planos de mensura necesarios y que el 10% de los gastos administrativos sea el monto a depositar como fianza garantizando el compromiso del solicitante-adquirente, siendo tal fianza, así como los gastos de tasación y planos, no reembolsables; y para otros fines relacionados.

La ley, en su exposición de motivos, indica que la implementación de la figura de real hipoteca legal tácita en favor de los municipios, provee garras para impactar estorbos públicos y recobrar los fondos del erario utilizados para cumplir con su deber de fomentar la salud y seguridad en las comunidades.

“No necesitando acto constitutivo alguno, la simple presentación de un documento administrativo que acredite la deuda, le permitirá a los municipios iniciar procesos de ejecución hipotecaria costo-efectivos y eficientes con carácter preferencial a cualquier otro gravamen que no sea contributivo”, indica esa ley.

