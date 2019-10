Premian Guayamesa en Washington D.C. por aporte a la salud ambiental

Reinaldo Millán

EL REGIONAL

redaccion@elregionalpr.com

Publicidad

La guayanesa Mabette Colón Pérez, de la organización Comunidad Guayamesa Unidos Por Tu Salud, fue reconocida la semana pasada en Washington, D.C. por su aportación a la defensa del ambiente con el premio 2019 Child Health Advocate Awards.

La actividad se llevó a cabo en el Milken Institute School of Public Health, situado en The George Washington University, en la avenida New Hampshire Ave NW, 950, en Washington, DC.

El premio fue otorgado en celebración del cuarto Día de Salud Ambiental Infantil, en un evento en el que Colón Pérez, fue reconocida junto a Ruth A. Etzel, Cynthia F. Bearer, Parisa Norouzi, y Anas “Andy” Shallal.

A la doctora Etzel, se le otorgó el Child Health Advocate Award por su labor en U.S. Environmental Protection Agency, mientras que a la doctora Bearer, de la División de Neonatología del Departamento de Pediatría de la Escuela de Medicina de la Universidad de Maryland, le confirieron el Premio en Ciencia.

El premio Community Award fue otorgado a Norouzi, directora ejecutiva de Empower DC, mientras que el Business Award fue conferido a Shallal, fundadora y Principal Oficial Ejecutiva de Busboys and Poets.

A Colón Pérez le fue otorgado el Nsedu Obot Witherspoon (NOW) Youth Leadership Award,

El cuarto Día anual de Salud Ambiental Infantil (Día de la CEH) se celebra a mediados de octubre, para recordar en la Red de Salud Ambiental Infantil (CEHN).

“Este premio es un hinor y a la misma vez una gran resposabilidad”, expresó Colón Pérez, a EL REGIONAL.

El Día CEH 2020 será el 8 de octubre, y desde la semana pasada se comenzaron a trabajar en los proyectos, campañas y objetivos relacionados con la salud de los niños, y en cómo se pueden programar para alinearse con el Día CEH el próximo año.

Este año, se publicaron 45 entradas, por individuos y organizaciones, en nuestro mapa del Día de la CEH de eventos y actividades en todo el país. Ayúdenos a aumentar este número cada año, para que en cada comunidad estemos creando más conciencia y tomando más medidas para salvaguardar la salud y el futuro de nuestros hijos.

En lugar de la tradicional ceremonia de premiación con discursos pronunciados en un podio, se decidió escuchar a los premiados como panelistas para que mantuvieran una conversación entre ellos y con los asistentes sobre su trabajo, lo que los inspira y lo que se necesita para perseverar.

Viniendo de antecedentes en defensa comunitaria, justicia social y ambiental, liderazgo juvenil, ciencia, negocios y medicina, y representando diversos orígenes y culturas, los panelistas abordaron con franqueza la necesidad de trabajar en cada espacio y se apoyen mutuamente.

La Red Children’s Environmental Health Network, es presidida por el Dr. James Roberts, profesor de pediatría, de la Universidad de Carolina del Sur.

Comments

comments