¿Por qué murió el béisbol profesional en Puerto Rico? (Segundo de tres)

Afirmamos en el primer escrito de esta serie que el llamado “béisbol profesional” de la Liga Roberto Clemente es un “cadáver insepulto” desde la temporada 2013-2014.

¿Cuáles son las razones para esa muerte? Primera, y posiblemente la más importante; la mayoría de los jugadores nativos destacados en las Grandes Ligas dejaron de participar en el torneo local. La segunda, atada a la primera, ese béisbol se fue quedando sin ídolos que eran esos jugadores nativos de Grandes Ligas.

Tercero, atada a las primeras dos, bajó la calidad de las importaciones, muchos de ellos prospectos estadounidenses, como fueron en su momento John Boozer, Paul Blair, Steve Carlton, Jim Thome, Carl Ripken, Gary Carter, Willie Horton, Dennis McClain, Thurman Munson, entre muchos, que se convirtieron en atracción de taquilla y luego brillaron en el béisbol de Grandes Ligas.

En general la calidad de los jugadores locales e importados descendió lo que fue razón para que los más jóvenes se alejaran de los parques moviendo su interés vía televisión hacia las Grandes Ligas y la NBA, localmente hacia el baloncesto y voleibol femenino superior. Esa realidad no escapó a un sector no muy grande todavía de los más viejos.

La ausencia de figuras con mucha credibilidad al frente de las franquicias como fueron el doctor Emigdio Buonomo, Luis Gómez, Juan “Yuyo” González, entre otros, un mercadeo del espectáculo falto de creatividad, la inseguridad y los altos precios de los bienes de consumo en los parques fueron también factores que incidieron en el éxodo de ese béisbol.

La situación que en síntesis presento motivó que alcaldes como los de Carolina y Mayagüez, Ponce en una temporada, comenzaran a donar miles de dólares para que la operación de esos equipos continuara.

Aunque esos equipos y los de Santurce y Caguas continuaron participando el éxodo de los parques siguió aun cuando en Carolina y Mayagüez la entrada a los estadios era gratuita.

Al frente de la Liga Roberto Clemente han estado personas de mucho prestigio en el quehacer gubernamental y público pero sin un reconocimiento como persona de béisbol. Para mi ese es otro factor, aunque menor en comparación con los demás, para la muerte de esta Liga.

Lo sucedido con el equipo de Aguadilla cuando la franquicia de Ponce fue transferida hacia ese pueblo beisbolero restó la poca credibilidad que le quedaba a la Liga.

Nos preguntamos ¿Cuál era y es el interés de personas con dinero o relaciones con municipios que los motivó a sacar pecho y asumir las responsabilidades económicas de los equipos?

Opinó que en los casos de los municipios de Carolina y Mayagüez el apoyo económico a esos equipos era genuino. En el caso de Mayagüez este béisbol es casi religión por lo tanto no podía permitirse que no participara. En Carolina no tengo los elementos para afirmar la razón para seguir sosteniendo económicamente ese equipo que no sea una deportiva.

En el caso de Ponce era obvio que el donativo de $100 mil, hay quien dice que fue de $120 mil, tenia tras de sí una motivación electoral. Lo mismo sucedió con la franquicia de baloncesto superior. En Ponce, en el caso del baloncesto, la razón para los donativos respondió a la presión que un sector vociferante de la fanaticada, con acceso a la radio, atemorizaron electoralmente a los políticos locales.

Los actuales operadores de los equipos de Manatí, Caguas, Santurce, Mayagüez y Carolina deben públicamente explicar las razones por las cuales “invierten” mucho dinero en esta operación. Deben publicar la cantidad de dinero invertido, su origen, incluyendo el dinero público, cuanto han aportado los equipos de Grandes Ligas para la contratación de sus jugadores principiantes y cuanto es la aportación del MLB.

En próximo y final escrito sobre el tema responsabilizaremos a los que llamo “Niños de Porcelana”, al llamado “Winter Agreement” con el MLB y la apropiación del MLB de lo que fue nuestra pelota que tanta historia nos legó. También propondremos una solución que salve el béisbol puertorriqueño. JFC

