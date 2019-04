Ponce y el sur en los 90 Años de la LAI

Por José “Pepén” Fernández Colón

Para EL REGIONAL

La competencia inter-escolar de 1906, que con solo 5 atletas ganó la Ponce High, fue el inicio de lo que en 1929 se convirtió en la Asociación Atlética Intercolegial, más tarde Liga Atlética Intercolegial, al presente Liga Atlética Interuniversitaria (LAI).

Por iniciativa del ponceño del barrio La Cantera, Cosme Beitía Sálamo, en 1929 fue fundada la LAI. Junto a Beitía Sálamo los profesores José D. Morales y Luis A. Izquierdo, así como el profesor Charles A Leker participaron de la fundación de la organización deportiva más antigua de Puerto Rico. Beitía Sálamo representó a la Universidad de Puerto Rico, Morales e Izquierdo al Colegio de Mayagüez y Leker al Instituto Politécnico en San Germán.

Beitía Sálamo, que desde 1919 era director atlético de la UPR en Río Piedras, narró que enfrentó dificultades en su función de promover la actividad deportiva con “los equipos particulares ya que éstos no promulgaban principios de buen deportismo y en muchas ocasiones peleas y discusiones terminaban los partidos de béisbol, softbol, baloncesto y voleibol”.

En el Informe Deportivo de la LAI de 1957-1958 el también ex destacado atleta ponceño explicó que además de la situación de violencia descrita se unió “la política adoptada por el Departamento de Instrucción en 1927 de no dejar a los equipos de escuela superior competir con el nivel universitario”, lo que le “impulsaron” a comenzar el proceso que culminó con la fundación de la LAI.

En 1954 el Instituto Politécnico (POLI) se opuso a que la entonces Universidad Católica de Santa María ingresara a la LAI. El doctor Luis F Sambolín, director atlético del POLI, alegó que la institución católica de Ponce “no tenía calidad” para competir a nivel universitario.

Sin embargo, en 1954 la Universidad Católica, según el fundador de la LAI, “siendo director atlético (Ramón) Enrique (Quique) Colón fue aceptada oficialmente a la Liga en reunión celebrada en el Colegio de Agricultura. Ya la Universidad Católica había estado compitiendo desde 1950 en exhibición”.

Aunque la LAI cumple 90 años de existencia, y aunque las Justas Atléticas se comenzaron a efectuar desde 1929, solo han sido celebradas 85. Incidentes estudiantiles y la controversia sobre la elegibilidad de Eligio Armstrong impidió la celebración de 5 Justas de atletismo.

La primera transmisión radial de algún evento deportivo de la LAI la hizo WEUC, radioemisora de la Universidad Católica de Ponce, fundada el 1 de mayo de 1958. Esa primera transmisión, la carrera a campo traviesa celebrada en la Universidad Católica, la realizó el entonces estudiante José Enrique Ayoroa Santaliz.

También en 1961 Ayoroa Santaliz desde el estadio Isidoro García de Mayagüez realizó reportajes con resultados de las Justas. El 14 de abril de 1962 WEUC se realizó la primera transmisión radial de las Justas. La misma fue realizada por Ayoroa Santaliz, Juan Ricart, Pedro Lugo López y Julito Santiago.

En 1963, cuando las Justas se mudaron al estadio municipal Hiram Bithorn en San Juan, WEUC con Ayoroa Santaliz, Luis R. Varela, Juan Ricart, Pedro Lugo López, Julito Santiago, “Pepén” Fernández y Juan Antonio “Canelo” Figueroa realizaron la transmisión de las mismas.

Además de WEUC la radioemisora WPAB de Ponce ha transmitido las Justas. Luego del grupo compuesto por Ayoroa Santaliz, Luis R. Varela y Juan Ricart a partir de 1980, se hicieron cargo de las mismas Pedro Carlos Lugo, “Pepén” Fernández, Juan Quiñones y Willie Batista. Más adelante se unieron José “Pepito” Colón, Wilfredo “Puruco” Torres, Johnny Rodríguez, Carlos Ramos y Eduardo Cruz. Entrado el siglo XX, se han hecho cargo de las transmisiones radiales de las Justas, Héctor Meléndez, “Puruco” Torres, Johnny Flores y Jackeline Rosado.

En 1955, 1958, 1962, 1993, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2018 y ahora 2019 el estadio Francisco “Paquito” Montaner de Ponce ha sido sede de las Justas.

Frank Cepero, Julio Enrique Sabater, Jesús “Bilo” Cabera, Edgardo Guilbe, Félix “Filicho” Antonetti, Javier Culson, de Ponce, Ramón Luis Vega de Juana Díaz, Samuel Cruz, Jorge “Chiqui” Marrero, Héctor “Papo” Díaz, Eduardo “Hunga” Maldonado de Villalba, Eduardo Vera, Pedro Serrano, Jorge Altieri de Adjuntas, José “Fulcon” Maldonado, Brunilda Figueroa de Jayuya, José Elías “Chelías” de Jesús, Edna Pérez, de Coamo, Rey Quiñones de Santa Isabel, Julio Llera, Rubén y Rumildo Cruz de Salinas, Frankie y Juan “Guango” Montes, María “La Wemby” Vázquez de Guayama, Michelle Sánchez y Celiangeli Morales de Arroyo, Angelita Lind de Patillas, Enrique “Chino” González, Pedro Nieves, Glidden Feliciano, Ivelisse Echevarría, Cesar Díaz de Guayanilla, , Iván Rodríguez, Denisse Orengo, Bethzaida Cintron, Ernesto Torres, Jorge Toro de Yauco y Heriberto Cruz de Guanica, entre otros, son sureños que han ganado eventos en las Justas.

