Ponce listo para las Justas

El comisionado de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI), José Enrique Arrarás, se mostró satsfecho con los trabajos de acondiconamiento del estadio Francisco Montaner, para la celebración este viernes y sábado de las Justas Interuniversitarias.

“Volvemos a Ponce por un año más. Estamos contentos de que los preparativos para acondicionar el estadio Francisco ‘Paquito’ Montaner para las Justas de Atletismo y el complejo acuático Víctor Vassallo con las Justas de Natación se dieron positivamente dentro de la situación que vivimos como país después de dos huracanes como Irma y María, siendo el último el de mayor impacto para la Isla e Irma afectando a nuestra Universidad de Islas Vírgenes.”, expresó. Arrarás.

Además del atletismo en Ponce se llvarán a cabo esta semana los campeonatos de natación, atletismo y de tenis de mesa en la alcaldía de la Ciudad Señorial.

Esta será la vigésima segunda ocasión que la ciudad ponceña acoge eventos de envergadura universitaria. La última vez fue en el 2015.

La presidenta de la Junta de Gobierno de la LAI, Lillian Negrón, expresó la importancia de estar activos deportivamente tras el calendario deportivo universitario estar a punto de ser suspendido a causa del fuerte impacto de los fenómenos atmosféricos, volviendo a unir a miles de universitarios, que junto al pueblo se disfrutan estas competencias.

“La Justas regresan a la sede que tanto lustre le dio. Hemos preparado una jornada con mucho ahínco y esfuerzo para mostrar a nuestro pueblo la valía de sus jóvenes universitarios. Esperamos que disfruten el evento”, expresó Negrón Colón.

El huracán María forzó a la LAI a reorganizar el calendario deportivo, por lo que varias disciplinas del segundo semestre no estarán bajo el programa deportivo de la semana tradicional de Festival Deportivo. Estos deportes son: fútbol femenino (17 y 18 de mayo), judo (5 de mayo, UPR de Río Piedras), sóftbol femenino (12 al 18 de mayo) y baloncesto (15 al 17 de mayo).

En sus tradicionales tres días estarán las Justas de Natación desde este martes hasta el jueves en el complejo acuático Víctor Vasallo de Ponce. Las semifinales del martes comenzarán a las 11:00 a.m. y las finales a las 6:00 p.m. El miércoles los nadadores estarán en su ronda clasificatoria a las 10:00 a.m. y las finales a las 6:00 p.m. El día del campeonato las semifinales serán a las 10:00 a.m. con las finales televisadas a las 7:00 de la noche por WIPR Canal 6 y 3 y Facebook LAI PR.

El campeonato de tenis de mesa estará el miércoles desde las 10:00 a.m. en el complejo deportivo de la Universidad Interamericana de Ponce. Los finalistas son: las tricampeonas Tigresas de la Universidad Interamericana versus las Taínas de la Universidad del Turabo y los campeones Pitirres de la Universidad del Este versus los Cocodrilos de la Universidad Metropolitana. Este será transmitido de 2:00 a 4:00 de la tarde por WIPR Canal 6 y 3 y Facebook LAI PR.

Las Justas de Atletismo arrancarán el jueves a las 6:00 p.m. con los eventos de 10,000 metros en el estadio Francisco “Paquito” Montaner. Los eventos de lanzamiento de martillo y disco estarán el viernes desde las 8:50 de la mañana en el complejo deportivo de la Pontificia Universidad Católica. La acción se traslada al Estadio a las 3:00 de la tarde con los demás eventos de pista y campo.

La dedicatoria de las Justas de Atletismo es en memoria del comentarista deportivo Elliott Castro Tirado y en vida a la jefa médica por más de 20 años de la LAI, Ana V. Cintrón. El disparo de las finales se dará a las 4:00 de la tarde.

No se permitirá la venta, entrada o consumo de bebidas alcohólicas, en las instalaciones deportivas, área de estacionamiento, ni en los automóviles. No se permitirá el consumo de cigarrillos dentro de las instalaciones deportivas, ni del estadio.

Se tomarán medidas, incluyendo el registro de paquetes, bultos, carteras, etc., en los portones de entrada para evitar que se introduzcan artefactos punzantes tales como: sombrillas con punta y tijeras, etc., que provoquen incidentes que lesionan el buen nombre de la LAI y de las instituciones principales.

No se permitirá la entrada de artefactos tales como neveras o termos con los “cooler”, que pueden causar, sin proponérselo, daño físico a otras personas.

La Policía Municipal y la Policía Estatal estarán prestando servicios en los predios cercanos a los eventos para el control del tránsito y situaciones que no puedan controlar la seguridad interuniversitaria.

La Policía estatal activará 1,200 efectivos, mientras que la Policía Municipal contará con sobre 200 policías.

