Poco éxito de la región en la legislatura

La sesión legislativa en lo que va de cuatrienio ha sido poco productiva para la región, a pesar de contar con 7 legisladores que la representan o que tienen sus raíces en el sureste.

Carlos Rodríguez Mateo, Axel Roque, Margarita Nolasco, Cirilo Tirado, Luis Ortiz Lugo, Luis Enrique Meléndez, y Manuel Claudio son los legisladores activos, y Ramón Rodríguez Ruiz el legislador expulsado.

Entre todos han generado 766 medidas sometidas, de las 6,132 que se han presentado en e cuatrienio. La sesión que finalizó en noviembre terminó con 235 convirtiéndose en leyes. De las más de 6,000 medidas 172 son proyectos de administración, de acuerdo con el motor de búsqueda de la Oficina de Servicios Legislativos.

Rodríguez Mateo participó de 143 medidas, de las cuales 64 fueron proyectos, 40 de su autoría, mientras que Tirado aparece con 158 medidas, 69 proyectos y 55 de su autoría, mientras que Nolasco aparece con 61 medidas, de las cuales 21 son proyectos, 16 de su autoría.

Por su parte el senador Axel Roque participó de 77 medidas, 32 proyectos, 21 de su firma, al tiempo que Meléndez suscribió 126 medidas, de las cuales 106 fueron proyectos de ley, 105 de su autoría.

Por su parte, Ortiz Ligo, suscribió 137 medidas, de las cuales 106 fueron proyectos, 105 bajo su firma, mientras que el novel Claudio aparece en 26 medidas, de las cuales 20 son proyectos, 19 con su nombre. Rodríguez Ruiz, antes de ser expulsado en la cámara había participado de 36 medidas, 13 proyectos, 15 sometidos bajo su firma.

Entre los pueblos del sureste que más se mencionan en las medidas sometidas desde el 2 de enero de 2017, Patillas aparece en 35, Cayey 31, Arroyo 32, Guayama 28, Maunabo 22, Coamo 16, Salinas 14 y Santa Isabel 10.

Entre las medidas sometidas por el Dr. Rodríguez Mateo, está el PS 423, para crear la “Ley de Médicos Asistentes”, estableciendo la figura del Médico Asistente en Puerto Rico, y disponer así sobre los requisitos para ejercer dicha profesión; establecer sus deberes, responsabilidades y limitaciones; y para otros fines relacionados. Sin embargo la misma fue retirada en octubre de este año.

Por su parte, el senador Roque sometió el PS 304 para añadir el Artículo 111A a la Ley Núm. 146-2012, según enmendada mejor conocida como “Código Penal de Puerto Rico” a los fines de tipificar como delito toda persona que cometa contra un árbitro deportivo u oficial mientras realiza funciones oficiales, en un acto deportivo y para otros fines. El proyecto fue aprobado en la cámara con 34 votos a favor y 11 en contra, y se encuentra en comisión de conferencia.

Mientras tanto, entre las medidas que sometió Turado figura el PS 154, para establecer la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en torno al cambio climático con énfasis en la adaptación y la resiliencia; crear la “Oficina de Cambio Climático”, a los fines de establecer y promover el desarrollo de dicha política, su manejo, coordinación e integración de manera concertada; establecer objetivos, funciones y facultades para dicha Oficina; crear la Oficina de Climatología de Puerto Rico; asignar responsabilidades a agencias públicas; reconocer al Consejo de Cambio Climático de Puerto Rico y a sus miembros, ordenar la creación de un Marco Estratégico, la redacción de un Plan de Acción Nacional Ante el Cambio Climático y Planes Regionales de Adaptación ante el Cambio Climático; exigir a las agencias públicas colaborar en la implementación de la política pública aquí establecida; y para otros fines relacionados. La comisión senatorial de Salud Ambiental y Recursos Naturales que preside Rodríguez Mateo, no recomendó su aprobación al argumentar que la medida pretende la creación de varias entidades gubernamentales para lidiar con el tema del cambio climático.

Nolasco, por su parte sometió el PS 580, para enmendar el Artículo 3.007 y el inciso (n) del Artículo 3.010 de la Ley 81-1991, según enmendada, conocida como “Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991” a los fines de establecer los funcionarios a ser designados para sustituir transitoriamente al Alcalde durante su ausencia temporera por vacaciones, enfermedad, viajes fuera de Puerto Rico o cualquier otra causa que le impida ejercer las facultades, deberes y funciones generales del cargo; el orden de sucesión que deberá seguirse para realizar tal designación, y para otros fines. Sin embargo, la autora retiró el proyecto el 22 de enero de 2018.

Ortiz Lugo sometió junto a Ramón Burgos y Ángel Matos, el PC 548, para crear y demarcar el destino turístico en la Zona Sureste de Puerto Rico, como “Portal Panorámico del Sureste”, que incluya los municipios de Yabucoa, Maunabo, Cayey, Arroyo, Guayama, Patillas y San Lorenzo ordenar la elaboración e implantación de un plan estratégico para el desarrollo turístico de la región; generar un inventario de sus instalaciones y atractivos turísticos, históricos, arquitectónicos, culturales y escénicos; definir la participación de los municipios en este esfuerzo; crear la Junta que dirigirá el desarrollo de la región como plaza turística; disponer de sus poderes y facultades y para otros fines, pero la Comisión de Desarrollo Integrado de la región Sur Central , que preside Manuel O. Claudio Rodríguez, no recomendó su aprobación.

A su vez, Claudio Rodríguez, sometió el PC 1688, para añadir unos artículos 3 y 4, y reenumerar el actual Artículo 3, como 5, en la Ley 68-2001, mediante la cual se dispuso para que el Instituto de Cultura Puertorriqueña identificara las estructuras enclavadas en la zona urbana del Municipio de Santa Isabel, que daten de años anteriores al 1920 y que por sus características arquitectónicas, históricas, artísticas y/o culturales, ameriten ser preservadas como legado histórico para futuras generaciones, con el propósito de ordenarle a la antes mencionada entidad gubernamental, a remitirle informes anuales a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico sobre el progreso de la implantación de esta Ley; encomendarle la responsabilidad de someter propuestas ante la Oficina Estatal de Conservación Histórica para obtener fondos que promuevan su cumplimiento; y para otros fines relacionados. Solo fue leída en la cámara.

