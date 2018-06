PIP pide investigar incendios en planta recicladora de metales de Salinas

EL REGIONAL

La Legisladora Municipal del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en Salinas, Litzy Alvarado Antonetty, sometió una Resolución ante la Legislatura Municipal para ordenar una investigación sobre los incendios ocurridos en la planta recicladora de metales de la empresa Schnitzer Puerto Rico ubicada en la municipalidad salinense.

El pasado 7 de junio ocurrió un fuego en la planta recicladora de metales que, según el comisionado del Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, Alberto Cruz Albarrán, se originó en una de las estibas de la instalación mientras empleados laboraban en el lugar.

“Pero ese no es el único fuego que ha ocurrido en esa planta. El 5 de febrero de 2016 también ocurrió un fuego de grandes proporciones en esta empresa, que según el entonces jefe del Cuerpo de Bomberos, Ángel Crespo, el mismo se reportó en horas del mediodía en un área de almacenaje de chatarra de entre 70 pies de alto y 100 pies de ancho”, explicó Alvarado Antonetty.

La Legisladora Municipal comentó que la empresa Schnitzer ha tenido problemas con incendios en otras instalaciones en Puerto Rico.

“En el 2016, el jefe de bomberos también dijo que no era la primera vez que manejaba un fuego en la planta recicladora en Salinas, y que en las instalaciones de la empresa Schnitzer en Bayamón y Canóvanas también habían ocurrido episodios similares. La instalación de Salinas es la única que procesa materiales, las otras son sólo centros de acopio. Esto es altamente preocupante. Hasta ahora no ha habido ninguna pérdida humana que lamentar, pero ahí hay trabajadores y comunidades cercanas que se deben proteger. Debemos investigar las medidas de seguridad y los protocolos de manejo del material que la empresa está tomando para que esto no se repita”, manifestó Alvarado.

