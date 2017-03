PATILLAS encamina su labor Misión Reciclaje

En Patillas el programa de reciclaje era prácticamente inexistente, pero ha cobrado auge durante los pasados cuatro años, bajo la dirección del alcalde Norberto Soto. Así lo destacó la cordinadora del programa de recogido de material reciclable del municipio Wanda Cruz Santiago quien reconoció que aun queda mucho por hacer para lograr un modelo ideal.

“En el 2013 comenzamos nuestro programa de reciclaje, a orientar a la ciudadanía, a los residentes, comercios, escuelas, la industria y las dependencias municipales”, dijo Cruz al sostener que no contaba con ningún recurso cuando llegó a su oficina.

En ese momento apenas tenía algo de personal pero nada de equipos. Se sometió una propuesta a la Autoridad de Desperdicios Sólidos que le permitió adquirir un camión compactador que le permitió iniciar un proyecto con los comercios y el primer material a recoger fue el cartón. Luego se dirigieron a las escuelas para hacer partícipes a los estudiantes de la campaña.

Posteriormente se comenzaron a colocar centros de acopio cerca de la Plaza del Mercado, otro en la Villa Pesquera (Bajos), otro en el parque de pelota del sector el Recio y otro en la urb. Solimar. Allí los ciudadanos depositan plástico, periódico, aluminio, papel y cartón.

El material recogido se traslada al centro de depósito comunitario permanente en la pista atlética, donde se segrega el material y se envía a otras empresas. El cartón se envía a una empresa especializada en Ponce o en la empresa Ifco en Caguas.

Según los datos que ofreció, en cuanto a cartón se ha podido recuperar la cantidad de 214,489 libras, lo que equivale a 108 toneladas de material reciclable desde que inició el programa.

En periódico se ha recuperado unas 56,480 libras o 26 toneladas y de plástico se ha recuperado 27,800 libras que suman 13 toneladas.

Cruz estimó que estas cantidades representan cerca de un 10 por ciento de lo que acaba en el vertedero. “Aspiramos a impactar las demás comunidades que nos restan para lograr un 35 por ciento” destacó Cruz al informar que el camión va por sus rutas establecidas por todo el pueblo.

Así, los lunes, miércoles y viernes, la ruta está en todos los sectores aunque el sector urbano es por la mañana. Martes son para las escuelas y jueves para dependencias municipales. Pero si por alguna razón el ciudadano desea llevar su material reciclable, lo puede hacer y dejarlo en el centro de acopio permanente, algo que se ve normalmente más en los días de fin de semana.

Por su experiencia, los ciudadanos no utilizan “drones” particulares para identificar el material a reciclar pero si lo desean pueden solicitar al municipio. Estos drones son regulares pero identificados con el símbolo de reciclaje. “Las escuelas han respondido grandemente, muy exitoso” dijo al mencionar que se han establecido clubes ambientalistas a quienes se les da información, realizan una iniciación y trabajan sus proyectos.

Al preguntarle acerca de lo que ellos entienden que necesitan de la ciudadanía para que sea más exitoso, expresó que básicamente lo que hace falta es “mayor cooperación y mayor interés en cuanto al reciclaje”.

Recalcó que se ha orientado debidamente a la ciudadanía pero hace falta más compromiso ciudadano. “aunque uno le ofrece orientación al comercio, vemos que el material no está debidamente clasificado como debe estar, por más orientación que se les ofrece” reconoció. Entre estos materiales, el cartón no debe estar contaminado porque si no se tiene que descartar. “Ese material tiene que estar limpio, sino está contaminado. La compañía no lo acepta así” explicó Cruz.

Uno de los problemas que enfrentan es la falta de fondos de la Autoridad de Desperdicios Sólidos y también del propio municipio por lo que se aceptan donativos de quienes tengan recipientes, cajas o drones particulares que se puedan repartir entre la ciudadanía para continuar mejorando el programa. El programa actualmente se realiza en los comercios pero no se ha podido extender totalmente hasta la ruralía y barrios alejados por lo que la colaboración ciudadana, llevándolo a las facilidades municipales es más que agradecida.

Cruz indicó que se procura adquirir otro vehículo que les permita llegar a los barrios hasta algún día lograr llegar a unas 19,000 familias lque componen todo el municipio.

Patillas también está disponible para orientar a las escuelas y grupos ciudadanos, según mencionó Cruz.

¿DÓNDE LLEVAR SUS RECICLABLES?

Patillas cuenta con varios centros de depósito comunitario (Drop off)

-Complejo Deportivo, Pista atlética

-Plaza del Mercado

-Playa Bo. Villa Pesquera

-Parque de pelota Bo. Recio

-Urb. Solimar

Programa de Reciclaje Industrial:

-Bearing Buddy Inc. Bo. Jacaboa

