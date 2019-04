Patillas busca boleto a la postemporada de la Doble A

EL REGIONAL

redaccion@elregionalpr.com

Tres equipos buscarán convertirse en los primeros clasificados a la postemporada del Béisbol Superior Doble A mañana domingo, cuando entre en escena la séptima tanda grande del torneo en 20 estadios de Puerto Rico.

Los Sultanes de Mayagüez, Titanes de Florida y Leones de Patillas apenas necesitan una victoria para avanzar a las semifinales de sus respectivas secciones.

Mayagüez (10-2) recibirá la visita de los Fundadores de Añasco (2-9) en el estadio Isidoro ‘Cholo’ García, a las 11:00 am. Los Sultanes llevarán a la loma a los lanzadores Luis Ramos y Jean Carlos Vélez.

Por su parte, los Titanes (10-1) jugarán con los Tigres de Hatillo (3-9) a las 11:30 am en el estadio Rafael ‘Fello’ Marrero, de Florida. Lanzarán por los locales el derecho Juan León Falú y el zurdo Joshua Santiago.

Mientras, los Leones (10-2) enfrentarán a los Azucareros de Yabucoa (6-5) desde las 10:00 am en el estadio Angelita Lind, de Patillas. Por los Leones, abrirán los lanzadores Jean Rosario y Roque Ramos. El lanzador zurdo Gerald Barrios tendrá su primera presentación de la temporada por los Azucareros en el juego matutino.

Por otro lado, el exjugador profesional Edgardo Lebrón regresó a la dirección de los Toritos de Cayey, equipo que guió al campeonato en la pasada temporada 2019.

Lebrón sustituye a José ‘Pepito’ Centeno, quien permanecerá como coach de banco de los cayeyanos.

Antes de comenzar la actual campaña, Lebrón renunció de forma sorpresiva debido a compromisos personales. El anuncio de su regreso se formalizó el viernes, durante la entrega de sortijas de los monarcas. La noticia fue recibida con vítores y aplausos de la fanaticada cayeyana, presente en la actividad.

Los Toritos (6-4) recibirán a los Pescadores del Plata de Comerío (2-8) a las 11:30 am, en el estadio Pedro Montañez, de Cayey.

Otros juegos en agenda

En otros partidos en agenda, Loíza jugará en Gurabo (11:30 am), Río Grande en Fajardo (11:30 am), Juncos en Las Piedras (11:30 am), Dorado en Guaynabo (11:30 am), Vega Baja en Vega Alta (11:30 am), Utuado en Camuy (10:00 am), Aguada en San Sebastián (11:30 am) y Barceloneta en Aguadilla (11:30 am).

Además, Cabo Rojo en Yauco (10:00 am), Salinas en Lajas (10:00 am), Guayama en Juana Díaz (11:30 am), Coamo en Santa Isabel (11:00 am) Aibonito en Maunabo (11:00 am) y Cidra vs. Barranquitas (10:30 am) en el estadio Hermanos Marrero de Aibonito.

Comments

comments