Reinaldo Millán

EL REGIONAL

redaccion@elregionalpr.com

Publicidad

¿Para qué sirve el deporte? Esa pregunta se la oí decir a una persona en la fila del supermercado, cuando comentaba sobre un caso de violencia en una cancha de baloncesto. Me quedé callado pero pensativo. Tampoco quería entrar en la conversación que la persona sostenía con otra cuyo parentesco desconozco o si eran desconocidos. ¿Para qué sirve el deporte? Me quedé pensando en la fila, hasta que pagué y salí en mi automóvil en dirección a mi casa.

En el camino puse música y seguí pensando. Y recordé al patillense Millito Navarro, al coameño Pancho Coímbre y al guayanillensecoameño Pegui Mercado. Tres de los deportistas que más he admirado.

Y no se hicieron atletas en tiempos de tabletas y juegos electrónicos. Navaro y Coímbre no llegaron a las Ligas Mayores de Béisbol de Estados Unidos, por una simple razón, una tenebrosa razón: el racismo. Mercado, por no llenar los moldes del béisbol profesional estadounidense de esa época, es decir, no medir más de 6 pies y tener un amor infinito por la camiseta nacional.

Los tres se hicieron peloteros en momentos de escasez económica, de discrimen racial, de grandes conmociones políticas, laborales y sociales. Triunfaron en sus respectivos campos y se convirtieron en ciudadanos de gran respetabilidad. Navarro fue maestro y administrador. Coímbre fue servidor público y legislador municipal en Ponce. Pegui fue servidor público en Parques y Recreos. Formaron familias deportistas. El deporte potenció su carácter, energizó sus carreras e inmortalizó sus nombres.

El periodista e historiador Emilio E. Huyke decía que Navarro que si bien no era el pelotero con los números más extraordinarios, estaba entre los primeros. Coímbre casi no se ponchaba y hasta en la tercera edad daba líneas en el Paquito Montaner durante las clínicas de exhibición. Pegui es reconocido como el mejor pelotero internacional de su época.

¿Para qué sirve el deporte? Para hacer buenas personas, excelentes ciudadanos, amorosos padres y esposos, profesionales productivos, y ejemplo de ética y solidaridad. Además de personas saludables, física, mental, social y espiritualmente. Que eso no es así en el 100 por ciento de los casos, es cierto, pero no lo es menos que los que se han extraviado han tenido en el deporte una oportunidad para no hacerlo.

A través del deporte ponemos en práctica lo que aprendimos en la clase de matemáticas, no solo a sumar, restar, dividir y multiplicar, sino también a calcular, adelantarnos a las jugadas, y ejecutar la geometría, construir ángulos, triangular, formar rectángulos, círculos, y practicar la solidaridad, el juego en conjunto, la filosofía de equipo, la psicología ante la victoria y la derrota, la química de la fraternidad, la física del movimiento, la arquitectura de la felicidad, y la alegría del civismo.

El deporte sirve para mucho, y para todo. En el deporte, contrario a la Política y la Religión, el perdedor aplaude al victorioso y el ganador abraza al perdedor. A través del deporte se pueden adquirir becas para empezar una carrera universitaria y terminar una profesión. Se puede unir voluntades, definir una identidad, y abrazar un pueblo. Como lo hicieron Millito, Pancho y Pegui.

Comments

comments