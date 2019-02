Para prevenir el rotavirus

EL REGIONAL

redaccion@elregionalpr.com

El rotavirus causa diarrea y se propaga fácilmente entre los bebés y los niños pequeños. Algunos niños pueden tener diarrea grave, deshidratarse y quizás tengan que ser hospitalizados. Proteja a sus hijos con la vacuna contra el rotavirus.

Publicidad

El CDC de Atlanta, señaló que la enfermedad por rotavirus es más común en los bebés y en los niños pequeños. Puede causar diarrea líquida grave, fiebre, vómitos y dolor abdominal. Algunos niños con la enfermedad por rotavirus pierden demasiado líquido y se deshidratan mucho. Como resultado, es posible que tengan que ser hospitalizados y que incluso mueran.

El rotavirus se propaga fácilmente entre los niños. Un niño puede contraer el rotavirus al llevarse accidentalmente a la boca heces (caca) de un niño infectado. Esto puede suceder si el niño se lleva a la boca las manos sin lavar o un objeto, alimentos o líquidos contaminados. En los Estados Unidos, es más probable que los niños se infecten con el rotavirus entre enero y junio.

El rotavirus puede causar deshidratación. Los síntomas de la deshidratación son la disminución en la cantidad de orina. Sequedad de la boca y la garganta. Mareos al estar de pie. Los niños deshidratados pueden no tener lágrimas al llorar, o salirles muy pocas lágrimas, y estar inusualmente soñolientos o inquietos.

Se debe prevenir la deshidratación. Usted puede ayudar a prevenir que sus hijos se deshidraten al hacerlos tomar suficientes líquidos. Las soluciones de rehidratación oral (ORS) son útiles para prevenir y tratar la deshidratación. Se consiguen por lo general en los supermercados, las tiendas de alimentos y las farmacias. Si no está seguro de cómo usar las soluciones de rehidratación oral, hable con su médico.

Los niños tienen mayor probabilidad de contraer el rotavirus en el invierno y la primavera (de diciembre a junio).

Proteja a sus hijos con la vacuna contra el rotavirus. La mejor forma de proteger a sus hijos del rotavirus es con la vacuna contra este virus. Casi todos los niños que reciben la vacuna contra el rotavirus (del 85 al 98 %) estarán protegidos contra la enfermedad grave por rotavirus. La mayoría de los niños vacunados no se enfermarán para nada por el rotavirus.

Hay dos vacunas diferentes contra el rotavirus. Las dos se administran poniendo gotitas en la boca del bebé.

Rotateq: Los bebés deben recibir 3 dosis de esta vacuna, a los 2, a los 4 y a los 6 meses de edad.

Rotarix: Los bebés deben recibir 2 dosis de esta vacuna, a los 2 y a los 4 meses de edad.

Los niños deben recibir la primera dosis de una de las dos vacunas antes de cumplir las 15 semanas y todas las dosis antes de cumplir los 8 meses de edad.

Millones de bebés en los Estados Unidos han recibido la vacuna contra el rotavirus de manera segura. Sin embargo, algunos estudios han mostrado un pequeño aumento en los casos de invaginación intestinal* por la vacuna contra el rotavirus. La invaginación intestinal es una obstrucción del intestino que requiere tratamiento hospitalario y es posible que requiera una operación. Se estima que el riesgo de invaginación intestinal después de la vacunación es de 1 en 20 000 bebés a 1 en 100 000 bebés. La invaginación intestinal asociada a la vacunación tiene mayor probabilidad de presentarse durante la primera semana después de la primera o la segunda dosis de la vacuna contra el rotavirus.

Los CDC siguen recomendando que los bebés reciban la vacuna contra el rotavirus. Los beneficios de la vacuna superan ampliamente el pequeño riesgo de que ocurra la invaginación intestinal. Gracias a la vacuna contra el rotavirus ha habido una gran disminución en la cantidad de niños que son hospitalizados o que son llevados a la sala de emergencias en los Estados Unidos debido a la enfermedad por el rotavirus.

La mayoría de los planes de seguro médico cubren el costo de las vacunas. Sin embargo, es recomendable que verifique con su proveedor de seguro antes de ir al médico. Si no tiene seguro médico o si su seguro no cubre el costo de las vacunas para sus hijos, el Programa Vacunas para Niños (VFC, por sus siglas en inglés) podría ayudarlo. Este programa ayuda a las familias de los niños que reúnen determinados requisitos y que, de otra manera, no tendrían acceso a las vacunas. Para averiguar si sus hijos reúnen los requisitos, consulte el sitio web del Programa VFC o pregúntele al médico de sus hijos.

Comments

comments