La Enciclopedia Médica de Estados Unidos, define la pancreatitis como la inflamación del páncreas.

La pancreatitis crónica se presenta cuando el problema no sana ni mejora, empeora con el tiempo y lleva a que se presente daño permanente.

El Centro para el Control de Enfermedades, ha detectado las causas: El páncreas es un órgano localizado detrás del estómago. Produce químicos (llamados enzimas) necesarios para digerir los alimentos. También produce las hormonas insulina y glucagón.

Cuando se presenta cicatrización del páncreas, el órgano ya no es capaz de producir la cantidad correcta de estas enzimas. Como resultado de esto, el cuerpo tal vez no pueda digerir la grasa y elementos claves de los alimentos.

El daño a las porciones del páncreas que producen la insulina puede llevar a diabetes mielitus.

La afección es causada con mayor frecuencia por el consumo excesivo de alcohol durante muchos años. Los episodios repetidos de pancreatitis aguda pueden llevar a pancreatitis crónica. La genética puede ser un factor en algunos casos. Algunas veces la causa se desconoce o es causada por cálculos biliares.

Otras afecciones que se han asociado a la pancreatitis crónica:

Problemas en los que el sistema inmunitario ataca al cuerpo

Obstrucción de los tubos (conductos) que drenan las enzimas del páncreas

Fibrosis quística

Altos niveles de grasa llamada triglicéridos en la sangre

Glándula paratiroides hiperactiva

Uso de ciertos medicamentos (especialmente sulfamidas, diuréticos tiazídicos y azotioprina)

Pancreatitis que pasa de padres a hijos (hereditaria)

La pancreatitis crónica se presenta es más común en hombres que en mujeres. La afección a menudo se presenta en personas de 30 a 40 años de edad.

Síntomas

Los síntomas incluyen:

DOLOR ABDOMINAL

Mayor en el abdomen superior

Puede durar desde horas hasta días; con el tiempo puede mantenerse presente constantemente

Puede empeorar al comer

Puede empeorar por tomar alcohol

También se puede sentir en la espalda como si quemara desde el abdomen

PROBLEMAS DIGESTIVOS

Pérdida crónica de peso, incluso cuando los hábitos alimentarios y las cantidades son normales

Diarrea, náuseas y vómitos

Deposiciones grasosas o aceitosas y con mal olor

Heces pálidas o de color naranja

Pruebas y exámenes

Los exámenes para diagnosticar la pancreatitis incluyen:

Examen de grasa fecal

Nivel elevado de amilasa en suero

Nivel elevado de lipasa en suero

Tripsinógeno en suero

Los exámenes que pueden mostrar la causa de la pancreatitis incluyen:

IgG4 en suero (para diagnosticar pancreatitis autoinmunitaria)

Pruebas genéticas, que se realizan en la mayoría de los casos cuando no están presentes otras causas comunes o cuando hay antecedentes familiares

Los estudios imagenológicos que pueden mostrar inflamación, cicatrización u otros cambios del páncreas se pueden observar en:

Tomografía computarizada del abdomen

Ecografía del abdomen

Ecografía endoscópica

Colangiopancreatografía por resonancia magnética (CPRM)

Colangiopancreatografía Retrógrada Endoscópica (CPRE)

La CPRE es un procedimiento que observa los conductos biliares y del pancreas. Se realiza a través de un endoscopio.

Tratamiento

Las personas con dolor intenso o que están perdiendo peso posiblemente necesiten permanecer hospitalizados para:

Recibir analgésicos

Recibir líquidos por vía intravenosa (IV)

Suspender el alimento o los líquidos por vía oral para limitar la actividad del páncreas y luego lentamente empezar una dieta oral

Algunas veces, se puede introducir una sonda a través de la nariz o la boca para extraer los contenidos del estómago (succión nasogástrica). La sonda puede permanecer puesta por 1 a 2 días o algunas veces durante 1 a 2 semanas

La dieta apropiada es importante para las personas con pancreatitis crónica con el fin de mantener un peso saludable y obtener los nutrientes correctos. Un nutricionista puede ayudarle a crear una dieta que incluya:

Tomar mucho líquido

Reducir las grasas

Consumir comidas pequeñas y frecuentes (esto ayuda a reducir los síntomas digestivos)

Recibir las vitaminas y calcio suficientes en la dieta o como suplementos extras

Reducir la cafeína

El proveedor de atención médica puede prescribir enzimas pancreáticas. Estos medicamentos se deben tomar con cada comida y hasta con refrigerios. Las enzimas le ayudarán a digerir mejor el alimento, a aumentar de peso y a reducir la diarrea.

Evite fumar y tomar bebidas alcohólicas, incluso si su pancreatitis es leve.

Otros tratamientos pueden involucrar:

Analgésicos o bloqueo quirúrgico de nervios para aliviar el dolor.

Tomar insulina para controlar el nivel de azúcar (glucosa) en la sangre.

Se puede realizar una cirugía si se encuentra un bloqueo. En casos graves, se puede extirpar parte o todo el páncreas.

Expectativas (pronóstico)

Ésta es una enfermedad grave que puede conducir a la incapacidad o a la muerte. El riesgo puede reducirse evitando el consumo de alcohol.

Posibles complicaciones

Las complicaciones pueden incluir:

Ascitis

Bloqueo (obstrucción) del intestino delgado o de las vías biliares

Coágulo de sangre en la vena del bazo

Acumulaciones de líquido en el páncreas (seudoquistes pancreáticos) que pueden resultar infectadas

Diabetes

Absorción deficiente de grasa, nutrientes y vitaminas (en la mayoría de los casos las vitaminas liposolubles A, D, E o K)

Cuándo contactar a un profesional médico

Llame a su proveedor de atención si:

Presenta síntomas de pancreatitis.

Tiene pancreatitis y los síntomas empeoran o no mejoran con el tratamiento.

Prevención

Encontrar la causa de una pancreatitis aguda y tratarla rápidamente puede ayudar a prevenir que se convierta en crónica. Asimismo, el hecho de limitar la cantidad de alcohol que toma puede reducir el riesgo de desarrollar esta afección.

