Orgullo en Santa Isabel con selección

El orgullo por los logros de la Selección Nacional de Béisbol que alcanzó la gran final del Clásico Mundial de Béisbol 2017 se vive en cada rincón de Puerto Rico. Estos logros no hubiesen sido posibles sin el talento y compromiso de todo su personal y jugadores.

Para Santa Isabel es motivo de doble celebración haber podido presentar a dos talentos que han nutrido ese equipo y que son el campocorto estrella de los Astros de Houston, Carlos Correa y los catcher de bullpen de los Potros de Santa Isabel José A. Torres y Joselito Torres.

Por esta razón el alcalde de dicho pueblo, Enrique Questell emitió unas declaraciones en apoyo de los jóvenes representantes de la nueva generación de talentos en en el tan competido deporte.

“En Santa Isabel estamos como en el resto del país, con Los Nuestros. Saber que esos muchachos salieron de los parques de nuestros barrios hace que se le infle el pecho a cualquiera. Creo que ni ellos mismos imaginaron el entusiasmo que provocarían en nuestro Pais con su gesta. Todos sus logros son producto del sacrificio de ellos y de sus padres. Es la mejor forma de decirle a los que se levantan y a los que han perdido las esperanzas de alcanzar sus sueños, que hay que seguir, que no nos podemos rendir. El nuestro, Carlos Correa, del barrio Velazquez para el mundo, está allí sacando la cara por la gente buena de Santa Isabel y por todos los puertorriqueños. Independientemente de lo que suceda hoy, ya ellos son nuestros campeones” dijo Questell mediante declaraciones escritas.

El también ex dirigente del equipo santaisabelino de pelota Doble A agregó que “Voy a estar viajando para apoyar a los nuestros en el juego final. Haré todo lo posible para llegar a tiempo a la Agroferia que comienza el viernes y en donde haremos un reconocimiento especial a nuestro querido Carlos Correa, a José A. Torres, jugador de Los Potros de Santa Isabel, que fue seleccionado para representarnos en la posición de ‘catcher de bullpen’ en el equipo nacional y a todo el equipo. Vamos a darle el mas grande de los aplausos a Los Nuestros”.

Debido a que la temporada de béisbol de Grandes Ligas se mantiene en calendario no se espera que al menos Correa pueda pasar un tiempo en su pueblo luego de los logros alcanzados por lo que no se ha anunciado ninguna celebración en particular por el momento pero sus compueblanos han celebrado el éxito de ambos jugadores. El alcalde también felicitó al dirigente Edwin Rodríguez, quien fue estelar jugador de los Potros y declarado hijo adoptivo de Santa Isabel además de al Dr. José Quiles, presidente de la Federación de Béisbol y quien reside y trabaja en este pueblo.

