OMS en 2019: Las historias principales de salud de las Américas de este año

La organización Panamericana de la Salud hizo un repaso de las noticias en el campo de la salud más importantes en Las Américas.

Desde el huracán Dorian en las Bahamas a la eliminación de malaria en Argentina y de la rabia transmitida por perros en México, 2019 fue un año marcado por retos y logros en salud pública en las Américas.

A la misma vez que los casos del dengue en las Américas alcanzaron más de 2,7 millones, la cifra más alta registrada, la región también enfrentó un resurgimiento del sarampión, con más de 15.000 casos confirmados en 14 países en 2019.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) trabaja con los países y territorios en la Región y junto con sus socios, para enfrentar estos retos, incluyendo durante emergencias y desastres.

La organización sigue apoyando los esfuerzos para reducir, controlar y eliminar las enfermedades como la rabia, la filariasis linfática y más de 30 enfermedades y condiciones afines más infecciosas, mediante su nueva iniciativa de eliminación lanzada este año.

La OPS también publicó una variedad de informes este año, como “Masculinidades y Salud en la Región de las Américas” y “Productos Ultraprocesados y productos de bebida en América Latina: Ventas, fuentes, perfiles nutricionales e implicaciones normativas,” que han abierto la puerta a la formulación de políticas públicas basadas en evidencia, y programas para mejorar la salud pública y garantizar el bienestar de la población de la Región.

En Febrero, se informó que los países de las Américas, en particular pequeñas islas en el Caribe están cada vez más en la frontera del cambio climático. Este año, varias iniciativas se aplicaron para fortalecer sus sistemas de salud y asegurar que sus poblaciones están protegidas y pueden obtener acceso a la atención de salud durante y después de un desastre.

En marzo, se detectó que una cuarta parte de la población de las Américas son jóvenes, alrededor de 237 millones de personas. Aunque son una prioridad demográfica, las tasas de mortalidad en este grupo solo han bajado un poco desde 2000. Los homicidios, los accidentes de tránsito y el suicidio causan la mitad de todas las muertes de jóvenes en las Américas. Un informe nuevo ofrece recomendaciones para mejorar su salud y hacer participar a los jóvenes como agentes del cambio en sus países y comunidades.

En abril, se reconoció que la salud para todos solo se logrará mediante modelos de atención basados en atención primaria de salud El nuevo Pacto 30•30•30: APS para la Salud Universal es un llamado a la acción con metas para permitir que los países aceleren el acceso a la atención de salud y aumenten su financiamiento.

En abril, se reportó que países de las Américas han mostrado solidaridad regional hacia migrantes, pero la demanda alta de servicios de salud, la falta de recursos y el regreso de algunas enfermedades están poniendo bajo presión a sistemas de atención de salud. Una serie de intervenciones de la OPS procura integrar las necesidades de salud de los migrantes en las políticas y los programas nacionales, y apoyar la respuesta a las emergencias a corto plazo y las acciones a largo plazo de integración.

Mientras tanto, en mayo se reportó que la OMS certificó la eliminación de malaria en Argentina, el segundo país de las Américas a ser certificado en 45 años (después del Paraguay en junio del 2018). Cuba fue el primero país a marcar este hito en 1973. Los esfuerzos para eliminar la enfermedad en Argentina empezaron en los años setenta, y cubrían capacitación del personal de salud, mejores diagnósticos, y respuesta eficaz a casos en las comunidades.

En septiembre, el Huracán Dorian llegó a Bahamas el 1 de septiembre con efectos terribles, en particular en las islas Abaco. La respuesta de la OPS incluía colocar con anticipación a los expertos para ayudar a las autoridades sanitarias en la ejecución de las intervenciones claves de Agua y Saneamiento, y llevar a cabo evaluaciones de infraestructura sanitaria y necesidades.

Por otro lado, el octubre se reportó que la malaria, la hepatitis B y C, el tracoma, el cólera y la rabia humana son algunas de las enfermedades transmisibles que los ministros de salud de las Américas han acordado en eliminar para el 2030. La Iniciativa de Eliminación es un enfoque colectivo de alcance regional que permitirá que los países consoliden sus esfuerzos para eliminar estas enfermedades para siempre.

Para el mes de noviembre, se informó que poblaciones en riesgo en toda Guyana fueron tratadas contra la filariasis linfática durante noviembre en un intento por eliminar la enfermedad como un problema de salud pública. Alrededor de 60.000 personas ya son afectadas por la enfermedad y 500.000 están en riesgo. La iniciativa es impulsada por Ministerio de Salud Pública y OPS, con apoyo del Centro para el Control de Enfermedades de los EE.UU. y financiamiento de USAID y el Fondo End.

En noviembre se reportó que desde el 1 de enero al 12 de diciembre de 2019 se notificaron 15.802 casos confirmados de sarampión, incluidas 18 defunciones, en 14 países y territorios de la Región: Argentina (85 casos), Bahamas (3 casos), Brasil (13.489 casos, incluidas 15 defunciones), Canadá (113 casos), Chile (11 casos), Colombia (230 casos, incluida 1 defunción), Costa Rica (10 casos), Cuba (1 caso), Curazao (1 caso), los Estados Unidos de América (1.276 casos), México (20 casos), Perú (2 casos), Uruguay (9 casos) y la República Bolivariana de Venezuela (552 casos, incluidas 2 defunciones).

