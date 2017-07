Ojo Seco No lo confunda con una alergia

Santa Isabel, PR- Con los cambios climáticos y la llegada a la Isla de los polvos del Sahara muchas personas experimentan alergias nasales y en los ojos. Pero, ¡Cuidado! No confunda estas alergias con el Síndrome de Ojo Seco.

Tener ojos secos envuelve una serie de cambios en la superficie ocular, que conlleva padecer síntomas que pueden confundirse con las alergias. Los ojos están constantemente revestidos por la película lagrimal cuyo propósito es mantenerlos humectados. Si a alguna de las capas de las lagrimas se le altera su composición o el ojo disminuye la capacidad de lagrimar, se reseca y se desarrolla el Síndrome de Ojo seco. No existe una edad en específico para padecer ojo seco.

Los síntomas más comunes de ojo seco son: Sensación de arenilla, ardor, enrojecimiento, visión borrosa, picor, molestia a la luz, sensación de cuerpo extraño (como si tuvieras una pajita o te hubiera caído algo dentro de los ojos), lagrimeo, secreciones mucosas, no se toleran los lentes de contacto y, a veces, se siente dolor.

Actualmente en la Isla, existen centros de salud visual como Vision 4 You en Santa Isabel que atienden el Síndrome de Ojo Seco en sus pacientes con un novel tratamiento. Se trata de los lentes de contacto esclerales. Este tipo de lentes ya existía, pero no se utilizaban para el ojo seco.

“La adaptación de lentes de contacto especializados como los esclerales es algo muy beneficioso para los pacientes de ojos secos. Se consideran un gran mejoría para la condición porque la superficie ocular se rehabilita, el paciente siente gran alivio y, a su vez, ayudan a ver mejor”, sostuvo la doctora Celia de Lourdes Feliciano, quien está al frente de la optometría en Vision 4 You.

Explicó, además que “la superficie cóncava del lente se llena de una solución salina especial y una gota lubricante lo que forma un reservorio para lubricar el ojo por horas. Igualmente, los lentes esclerales son tan anchos que no descansan en la córnea (como la mayoría de los lentes de contactos) sino sobre la conjuntiva y esclera (la parte blanca del ojo), por lo tanto hasta protege la córnea”.

La doctora Feliciano, también certificada en Ortoqueratología, manifestó que todo paciente rápido nota la comodidad que se sienten con los lentes esclerales ya que “un paciente de ojo seco se vuelve intolerante a los lentes de contacto regulares, situación que no le va a ocurrir con los lentes esclerales. Poder volver a usar lentes de contacto es algo que el paciente siempre agradecerá”. Estos lentes esclerales se pueden mandar a hacer con la receta que el paciente utiliza para ver mejor. El ojo seco es un padecimiento que regularmente es para toda la vida.

El Síndrome de Ojo Seco puede aparecer por ciertas enfermedades sistémicas como la diabetes, Lupus Eritematoso, artritis, alergias oculares, el Síndrome de Jsögrens, parálisis facial y tener cambios hormonales marcados. Presentar estilos de vida o situaciones personales como fumar, el uso de pastillas anticonceptivas y terapias hormonales, problemas anatómicos de los párpados que impiden el pestañear o al cerrar los ojos no distribuyan las lágrimas por toda la superficie externa, tomar ciertos medicamentos como antialérgicos, antidepresivos y terapias para asma, entre otros; haber pasado por una cirugía refractiva con láser y trabajar largas horas frente al monitor de una computadora, también pueden ocasionar ojo seco.

No seguir un régimen adecuado para estabilizar esta condición, puede ocasionar visión borrosa y enfermedades como abrasiones y úlceras en córnea y conjuntiva. Estas últimas, pudieran causar infecciones muy serias, cicatrices en las córneas y hasta pérdida de visión.

Para más información se puede comunicar al 787 845-5278 o visitar a su profesional de la salud visual para una evaluación completa.

