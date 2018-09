Odilio González canta por primera vez en Salinas

Por Luis Ernesto Berríos

Entusiasmado con su presentación, por primera vez, en la plaza pública de Salinas, se encuentra el cantante y compositor, Odilio González.

El también, guitarrista participará de las fiestas patronales de Salinas, dedicadas a la Virgen Nuestra Señora de La Monserrate, las cuales comienzan este jueves, 13 de septiembre y culminan el próximo domingo.

La cita con El Jibarito de Lares es este domingo a las 4:30 de la tarde. ¨ Me siento contento y feliz de presentarme, que yo recuerde, por primera vez en la plaza pública de Salinas. Un pueblo tan bonito donde se celebran actividades maravillosas¨, manifestó González.

El legendario bolerista abrirá su espectáculo con el recordado tema ¨Una botella de vino¨ del trovador Eduardo Villanueva.

¨Es una canción muy linda, el público siempre la espera. Tengo un repertorio variado de canciones hermosas para dos horas, entre estas interpretaré: Entre espumas, Mercedita, Celos sin motivo, y Ni de madera son buenas, de Toñin Romero; una plena que grabé en el 1958 y ha sido uno de mis grandes exitos¨, aseguró Odilio González.

El veterano vocalista, quien tiene más de 65 años de carrera y ha grabado 25 producciones, lamenta presentarse más en el extranjero que en Puero Rico.

¨En Santo Domingo soy un ídolo y mis canciones se escucha en la radio todos los días. Adoro a mi País, es mi vida y no lo abandonaría jamás, pero aquí no se me ha dado el valor que merezco¨, subrayó con tristeza.

