Obstáculos en pruebas de VIH

Un nuevo informe de Signos Vitales de los CDC, (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades), publicado el primer día de la Conferencia Nacional sobre la Prevención del VIH del 2019, organizada por los CDC, proporciona la información más reciente sobre el impacto en la nación de los casos de infección por el VIH no diagnosticada y sin tratar, y subraya la necesidad crucial de extender los servicios de realización de pruebas del VIH y de tratamiento en los Estados Unidos.

Las brechas en la realización de pruebas y el tratamiento del VIH obstaculizan los esfuerzos por detener las nuevas infecciones.

Un nuevo estudio destaca el poder de las pruebas de detección y el tratamiento para acabar con la epidemia del VIH en los Estados Unidos.

En la gran mayoría (alrededor del 80 por ciento) de los casos nuevos en los Estados Unidos en el 2016, la infección por el VIH fue transmitida por el casi 40 por ciento de las personas que tenían el virus y, o no lo sabían, o tenían el diagnóstico, pero no estaban recibiendo atención para la infección por el VIH.

Logar que más personas se hagan la prueba y reciban atención para la infección por el VIH es una parte fundamental de la iniciativa federal propuesta, “Acabar con la Epidemia del VIH: Un Plan para los Estados UnidosExternal”. El objetivo de la iniciativa es acabar con la epidemia del VIH durante un periodo de 10 años concentrándose, en primer lugar, en las áreas geográficas con la mayor carga por el VIH, antes de ampliar el alcance a todas las áreas de la nación afectadas por la infección por este virus.

“Tenemos una oportunidad sin precedentes para acabar con la epidemia del VIH en los Estados Unidos”, dijo el subsecretario de Salud del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, almirante Brett P. Giroir, M.D. “Debemos cerrar estas brechas evidentes en la prevención de las infecciones por el VIH y su atención, y debemos comenzar ahora”, agregó.

La iniciativa propuesta está diseñada para aumentar rápidamente el uso de estas estrategias en los 48 condados con la mayor carga por el VIH, al igual que en Washington, D.C.; San Juan, Puerto Rico; y siete estados con una carga rural por el VIH desproporcionada. La meta es reducir los nuevos casos de infección por el VIH al menos un 90 por ciento durante 10 años.

Cuando se toma según las indicaciones, la TARV reduce la cantidad del VIH en el cuerpo a un nivel muy bajo, también conocido como supresión viral. Los estudios indican que las personas con supresión viral pueden proteger su propia salud y prácticamente no tener riesgo de transmitirles el VIH a otras personas mediante las relaciones sexuales, siempre y cuando mantengan la supresión viral.

Los hallazgos del análisis destacan lo siguiente: la necesidad de incrementar la proporción de personas que saben que tienen el VIH. Casi el 40 por ciento de todos los casos de transmisión del VIH provienen de las personas cuya infección no ha sido diagnosticada, las cuales son casi el 15 por ciento de quienes tienen el VIH.

Es crucial ayudar a aquellos que tienen el VIH a que obtengan atención. El 43 por ciento de todos los casos de transmisión del VIH provienen de las personas cuya infección fue diagnosticada, pero no están recibiendo atención, las cuales son aproximadamente el 23 por ciento de quienes tienen el VIH.

La importancia de ayudar a las personas con el VIH a tomar los medicamentos y a mantener la supresión viral. El 20 por ciento de todos los casos de transmisión del VIH provienen de las personas que estaban recibiendo atención para la infección, pero no tenían supresión viral, las cuales representan el 11 por ciento de quienes tienen el VIH.

“Hoy, tenemos las herramientas para acabar con la epidemia del VIH”, dijo Jonathan Mermin, M.D., director del Centro Nacional para la Prevención de VIH/Sida, Hepatitis Virales, ETS y Tuberculosis de los CDC. “Pero una herramienta solo es útil si está en las manos de alguien. Por esto es que es vital llevar las pruebas de detección y el tratamiento a todas las personas con el VIH y empoderarlas para que tomen el control de su vida y cambien el curso de la epidemia”, agregó.

Los científicos de los CDC usaron un modelo para estimar la transmisión del VIH en el 2016 a lo largo de la atención continua para el VIH. Las entradas del modelo sobre la prevalencia e incidencia del VIH, la recepción de atención y la supresión viral provinieron de datos del Sistema Nacional de Vigilancia del VIH, y las entradas sobre comportamientos de riesgo con respecto al VIH provinieron de datos del Sistema Nacional de Vigilancia del Comportamiento Relacionado con el VIH.

¿Qué puede hacer cada persona para detener los casos nuevos de infección por el VIH?

Saber si tiene o no el VIH y cómo prevenir la infección por este virus.

Si usted tiene el VIH, comience a recibir atención médica inmediatamente (o tan pronto como sea posible), siga recibiéndola y tome los medicamentos según las indicaciones.

