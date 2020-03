Nuevos hallazgos para los orígenes del pueblo de Guayama

Por Luis Caldera

La ciudad de Guayama es una rica en historia, al igual que la mayoría de los pueblos en la Isla, pero ha sido estudiada de todo.

La tradición histórica en la ciudad Bruja, es celebrar su fundación a finales del mes de cada año. Cuya efeméride se ha escrito en piedra. La peculiaridad de esta tradición, es que no hay una fuente documental que valide ese hecho histórico. El historiador como científico, investiga y agota todo los recursos disponibles. En la continua búsqueda en archivos locales y extranjeros, salió a la luz documentación interesante relacionada con el origen del pueblo de Guayama. Al compararlo con fuentes tradicionales, nos percatamos que es un poco diferente a lo que se había dicho, por lo que expondré los hallazgos en este artículo.

La presencial poblacional en la región sureste es bastante antigua. Las fuentes documentales indican, que desde treinta años antes de la fundación de Coamo, había personas residiendo en el antiguo Guayama. Las propias fuentes y mapas encontrados en el Archivo General de Indias y Madrid, nos indican que el viejo Guayama estaba ubicado en las cercanías de lo que hoy en día es el Rio Grande de Patillas. Hasta finales del siglo XVIII, el mencionado rio se llamaba Guayama. Una parte de los pobladores que vivieron en el siglo XVI, en la referida región, se movieron al valle de Coamo. Como parte del proceso de recoger vecinos esparramados en la zona sur. Por lo que una buena parte de los primeros coameños, descienden de esa primitiva población ubicada en el antiguo rio Guayama. Este movimiento poblacional hizo que la actividad humana en la zona bajara gradualmente. A través del siglo XVII, un grupo de pobladores vivían y ayudaban a seguridad a las zonas costeras de la geografía comúnmente conocida como Patillas, Arroyo y Guamani. En relación a este último, este rio aparece en los mapas como aparte al de Guayama. Las pistas documentales, nos indican que un viaje a caballo de Coamo a Guayama en el siglo XVII, podía tomar dos días. Una distancia similar a lo sería un viaje de Ponce a San Germán. Eso significaba una cosa, que el antiguo Guayama estaba ubicado más lejos de Coamo en comparación a hoy en día.

El siglo XVIII, fue la época en donde la población puertorriqueña empezó a crecer. Especialmente en lugares alejados de los cascos urbanos. Ese proceso hizo que a largo plazo nacieran nuevos pueblos en la Isla. Eso sucedió también en la región del sureste. Las familias que se quedaron a vivir con el pasar del tiempo hicieron crecer la población de la zona del Bajo de Patillas. La primera de esas fundaciones fue la de Añasco, cuya gestación empezó en el 1729 y oficializada en el 1733. Consultado el expediente fundacional, el Rey Felipe V y el Consejo de Indias, le dieron permiso para que se fundaran otros pueblos. Siempre y cuando cumplieran con las condiciones. A base de esa premisa, entre el periodo del 1733 al 1755, se establecieron varios pueblos entre ellos el de San Antonio de Padua de Guayama. ¿Por qué esa extensión de tiempo? La respuesta es expuesta en el expediente fundacional del pueblo de Yauco en el 1755. En donde Felipe VI, exponía que la última vez que se había enviado un permiso fundacional había sido el del 1729. Esto nos indica que no hubo un expediente fundacional de Guayama enviado a España. En relación a esto último, las propias Leyes de Indias, facultaban al gobernador de no tener que enviar los asuntos sobre la fundación de un asentamiento. Era una tarea local y no del reino, a pesar de eso algunos gobernadores enviaron los respectivos expedientes fundacionales de los pueblos mencionados. A la ausencia de un folder, solo nos quedan pistas para decir una idea de cuando más o menos nació Guayama como pueblo.

Una pista de interés, fue un mapa encontrado en el Archivo de Indias. En el cual fue realizado en el 1739, la finalidad del mismo era mostrar los pueblos que existían en la Isla. En el área sur, solo existían Coamo y Ponce. Para los efectos en el 1739, para las autoridades del gobierno en el área sur existían esos dos referidos pueblos. Los primeros documentos que hacen referencia al pueblo de Guayama, son datados del 1741, en relación a una pesquisa criminal en San Germán y un guayamés era testigo. Eso significa que en términos político era un pueblo. El libro parroquial más antiguo es datado del 1746. Por lo que al parecer el comienzo de la década del 1740, vendría siendo el punto de génesis del pueblo de San Antonio de Padua de Guayama. En términos políticos y eclesiásticos, para el 1746, Guayama era un pueblo independiente de Coamo. Para el 1750, el obispo Antolino y el Teniente a Guerra de Coamo, Blas Colón, identifican a la población de Guayama como nueva. Por lo que eso nos indica, que la fundación del pueblo había sido reciente.

Para el 1756, el gobernador Bravo de Rivera, identificaba a Guayama como una población establecida al lado de un rio y no un valle. Por lo que en la primera década de existencia, aun el casco urbano estaba en la zona que hoy es Patillas. Las carta del cabildo de San Juan, empiezan a nombrar a Guayama como pueblo y cercano a un rio, a mediados de la década del 1750. Las fuentes documentales encontradas en la Isla y en España, son consistentes en indicar que el pueblo empieza a tomar notoriedad a partir de la década del 1750. Esto es indicativo de una cualidad de un asentamiento nuevo. Con la evidencia encontrada en un poco difícil de expresar que el pueblo de Guayama se haya fundado en el 1736. Al parecer su fundación y separación de Coamo se dio en la década del 1740. Al final del siglo XVIII, el casco urbano emigró de lo que hoy es Arroyo a su ubicación actual. Por lo que la historia de los orígenes de Guayama es una muy interesante y a su vez está ligada a la historia de Coamo. Los acontecimientos históricos no se escriben en piedra, sino que se pueden modificar con nueva evidencia documental desconocida.

