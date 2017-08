No sale de la crisis el Acuífero del Sur

No hay sequía pero el acuífero del sur está en crisis.

Esto es así ya que según el Presidente Ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) Ing. Elí Díaz Atienza nunca se cumplieron las promesas de tomar medidas a largo plazo para asegurar su existencia.

Dos años atrás el país, y en particular la región sur, vivieron una de las peores sequías de las últimas décadas y entonces el gobierno anunció medidas de emergencia para detener la extracción indiscriminada de la única fuente de abasto para pueblos como Santa Isabel, Salinas y parte de Guayama entre las que se cuentan un racionamiento que no es bien recordado por la población.

Para entonces la directora del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Carmen Guerrero -hoy al frente de la EPA en el Caribe- tomó varias iniciativas ya que bajo esa agencia recae el control de esta fuente de agua potable y se recuerda hasta la página que se abrió para monitorear los niveles de abasto bajo tierra. Se prometieron medidas a largo plazo como más charcas de retención, incrementar la extracción en el río Coamo, transportar agua desde Patillas, bajar con regularidad el flujo en las noches con reservas de agua preparadas, negar la construcción de más proyectos de construcción y hacer uso de los canales de riego como fuente para suplir agua a las residencias como proyectos que estarían hechos en unos años y que no podían aplazarse.

Llovió pocos meses después y hasta ahí llegó todo. A dos años de ello ni un solo proyecto se ha encaminado y ni siquiera la página de monitoreo del acuífero se ha vuelto a actualizar mientras Guerrero dio el salto a la agencia federal y no habla si antes no recibe permiso de sus superiores para hacerlo.

Díaz Atienza sostiene que no sabe por qué no se continuaron los trabajos pero sostuvo que sí sabe que tomó una agencia en condición fiscal crítica, que el problema del acuífero no se ha solucionado porque haya vuelto a llover y que las medidas a largo plazo se tienen que realizar, aunque mantiene que está empezando “de cero”.

“Cuando nos percatamos de sequía atípica en el acuífero del sur, rápido nos dimos a la tarea de comunicarnos con la secretaria (de Recursos Naturales, Tania Vázquez), el comité científico que lo componen varios jefes de agencia, citamos a los hidrólogos, nos sentamos a evaluar y lo que te puedo decir que a nivel de Puerto Rico no hay una situación de sequía… lo que tenemos es la situación normal del acuífero del sur que desde el 2012 va bajando su capacidad” expresó.

Reconoció que se llegaron a tomar medidas para protegerlo pero que se detuvieron. “Estamos redoblando nuestros esfuerzos en identificar liqueos de agua y salideros en el área sur” dijo al afirmar que se ha reunido con los alcaldes de esta región, empezando con la alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla y dijo que ha iniciado tres facetas inmediatas para bajar el consumo. “Puedo hablar de lo que me he encontrado cuando llegué. No había plan establecido para el área sur, no habían proyectos en los canales, parece que después de la sequía, como vinieron meses de lluvia se perdió en perspectiva” agregó.

La primera de ellas es controlar las presiones en las tuberías para evitar roturas, monitorear las facilidades de AAA para asegurarse que no se esté desperdiciando agua y finalmente una campaña para proteger el acuífero del que se nutren ciudadanos, agricultores y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

“Había habido una instrucción de reducir la extracción del acuífero pero no se ven proyectos que se hayan encaminado a buscar opciones en el área. Nosotros ahora estamos moviéndonos con la Guardia Nacional, con Energía Eléctrica para ver si podemos conseguir unas plantas portátiles que puedan extraer agua de los canales de riego para minimizar el impacto sobre el acuífero” dijo Díaz Atienza. Afirmó en esa línea que vio que hubo logros de bajar extracciones al 33 por ciento un mes, a un 27 por ciento, el siguiente a 22 por ciento durante la sequía pero con las lluvias se retornó al 100 por ciento en la extracción. “Como pasó la sequía todo el mundo lo dejó pasar, y de ahí para alante no se reactivó y ahora nos encontramos con la situación” comentó.

Dijo que le ha solicitado a la agencia FEMA para que se busque un proyecto para inyectar agua a los acuíferos, algo en lo que se está en espera.

Dijo que la paralización de proyectos nuevos en la región se ha mantenido pero que eso no ha bajado el volumen de extracción del agua por encima de lo que el mismo resiste.

Sin embargo reconoció que los costosos planes a largo plazo tampoco se comenzarán a implementar de inmediato dada la situación fiscal crítica de la agencia. “La realidad es que la solución a largo plazo no es una solución ni inmediata ni fácil” expresó el director de la AAA

En cuanto al lago de Patillas, que se ordenó reducir en tamaño tras descubrirse una falla geológica que podría poner en riesgo su resistencia en caso de terremoto y que ahora cuenta con menos agua pero que iba a servir como fuente de abasto para la región, Díaz Atienza afirmó que “esos son los planes que se detuvieron… esos planes están caídos y los hemos retomado”. Mencionó que busca que lo ayude la Guardia Nacional para extraer unos dos millones de galones de allí para suplir a Guayama y Salinas con el fin de bajar a la mitad lo que es la extracción actual del acuífero. El problema es cómo sacamos el agua del canal de riego y la interconectamos al agua de los pozos”. Enfatizó que los pozos no están cerca de los canales de riego por lo que hay que crear una infraestructura para poder servir a las comunidades usando dichos pozos hincados.

¿Hay recursos para eso?

“Estamos identificando recursos. Esto es una prioridad para nosotros. Hemos hecho saber de la urgencia que lleva esto. Tenemos el apoyo del gobierno… espero que en unos meses tengamos todo bastante adelantado. Vamos a tener que pasar por el proceso de negociación para tener la planta compacta, negociación con Energía Eléctrica de donde se va a ubicar y en nuestro trabajo de sacar una obra de tubería” dijo Díaz Atienza.

Confía que no se tenga que volver a implantar un racionamiento y lo consideró la “última medida” por lo que pide que los mismos ciudadanos sean prudentes en el consumo.

LA GRAN INCÓGNITA

Preguntado además sobre el hecho de que estas medidas serían temporeras y qué pasará a largo plazo, el funcionario reconoció que el plan de mejoras capitales de la AAA está congelado por la situación fiscal interna. “Acueductos tiene $150 millones de dólares en deuda acumulada a contratistas donde no había dinero para pagarlos. Nosotros a través del plan fiscal nuevo y la reestructuración de la deuda, estamos tratando de saldar esa deuda y reactivar el plan de mejoras capitales al que estamos tratando de poner $240 millones al año. Ahora mismo el plan de mejoras capitales de la Autoridad está paralizado, lo que ha hecho es incurrir en deudas” dijo al considerar que la estructura desde Patillas sería una idea que no se contempla por el momento y queda para un “largo plazo” muy largo.

Dijo que de la deuda de $150 millones ya se ha pagado casi $100 millones y se deben aún $58 millones. Confía que logre terminar de pagar para finales de este año y que el que viene ya esté reactivando su plan de mejoras, gracias a una indulgencia concedida por el gobierno federal que le permite no tener que pagar la deuda con la EPA y Rural Development hasta que salga de su crisis. “Estamos pagando a razón de $5 millones mensuales la deuda a nuestros contratistas” en orden de tiempo debido, segúun el Presidente de la AAA.

