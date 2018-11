NO más violencia contra la mujer

Reinaldo Millán

La organización de las Naciones Unidas ha decretado 16 días de activismo, a partir del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, para concienciar sobre el abuso machista.

Se trata de una campaña 16 Días de activismo contra la violencia de género en un momento en el que impulsar acciones para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas en todo el mundo, parece ser algo escabroso, ya que por un lado la cultura machista parece estar multiplicándose y por otro lado la dejadez de los gobiernos que viven de eslóganes publicitarios pero no colocan los presupuestos ni los planes necesarios para poder alcanzar las metas propuestas en ese apartado de la administración pública.

La presidenta de la Comisión de derechos Constitucionales y Humanos del Colegio de Abogados y Abogadas, Verónica Rivera Torres, quien anteriormente dirigió la Comisión de la Mujer de esa organización profesional, señaló que urge en Puerto Rico una declaración de emergencia para enfrentar la escalada de violencia contra la mujer en la que hasta este domingo se habían reportado 22 muertes, tres a manos de agentes de la Policía en contra de sus parejas.

“Nosotras como todos los años conmemoramos el Día de no Mas Violencia contra las mujeres, que es un día internacional, en honor a las hermanas Mirabal, y siempre tratamos de hacer actividades que evidencien nuestro repudio a todo tipo de violencia, no solamente la violencia doméstica sino el discrimen, agresiones sexuales, hostigamiento, etcétera”, declaró Rivera Torres.

Sin embargo, el domingo esos reclamos no encontraron eco sino durante una manifestación en la Calle Fortaleza del Viejo San Juan, cuando la Policía cerró el paso a las manifestantes para que no pudieran llegar hasta los portones de la Mansión Ejecutiva que desembocó en un intercambio entre agentes y féminas que culminó con el lanzamiento de gas pimienta y el lanzamiento de golpes en medio de una valla de metal.

“Este año las semanas que han precedido este día han sido violentas contra las mujeres, sabemos de asesinatos a manos de policías, asesinatos de hombres de una manera súper insensible, delante de menores, con mujeres que ni siquiera han tenido una relación concreta ni a largo plazo y se han sentido validados para arrebatarle la vida”, agregó Rivera Torres.

La abogada manifestó que la Colectiva Mujeres que comandó la manifestación de este domingo, estaban acampando en La Fortaleza por dos días para exigir una declaración de emergencia, pero no fueron recibidas por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares. Tampoco fueron recibidas por la Procuradora de la Mujer, Lersy Boria, cuya oficina utiliza el lema No hay excusas para el maltrato.

La campaña internacional de No más Violencia se originó desde el Women’s Global Leadership Institute con la coordinación del Center for Women’s Global Leadership en 1991.

La ONU estima que desde hace demasiado tiempo, la impunidad, el silencio y el estigma han permitido que la violencia contra las mujeres aumente hasta alcanzar proporciones de pandemia: una de cada tres mujeres en todo el mundo sufre violencia de género.

En los últimos años, las voces de sobrevivientes y activistas, mediante campañas como la de #MeToo o #YoTambién, #TimesUp, #Niunamenos, #NotOneMore y #BalanceTonPorc, entre otras, han ido ganando un protagonismo que ya no puede seguir siendo ignorado, según la ONU.

Phumzile Mlambo-Ngcuka, Secretaria General Adjunta de las Naciones Unidas y Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, señaló que “todavía desconocemos el verdadero alcance de la violencia contra las mujeres, puesto que el miedo a represalias, los efectos de que los demás no les crean y el estigma que soporta la sobreviviente —pero no el agresor— han silenciado las voces de millones de sobrevivientes de la violencia y han desvirtuado la dimensión real del horror continuo que sufren las mujeres”.

Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, destacó que “la violencia contra las mujeres y las niñas es una pandemia mundial, así como un agravio moral para todas ellas, un motivo de vergüenza para todas nuestras sociedades y un obstáculo importante para el desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible. En esencia, es síntoma de una profunda falta de respeto, de que los hombres no reconocemos la igualdad y la dignidad inherentes a las mujeres”.

En Puerto Rico, las legisladoras del partido de gobierno, María Charbonier y Lourdes Ramos, salieron en defensa de la Procuradora, y acusaron a los grupos de realizar una manifestación política.

Rivera Torres lamentó que un reclamo de política pública haya querido ser considerado como partidista por las legisladoras que caracterizó como “personas que todo lo ven azul y rojo”.

Durante la semana, los jefes d agencia del gobierno estatal realizaron actividades junto a la procuradora, para reflejar que se han comprometido con la prevención de violencia contra las mujeres. Uno de ellos, fue el secretario del Departamento de la Vivienda (DV), Fernando Gil Enseñat, quien este lunes, junto a la Procuradora de las Mujeres, Lersy Boria, el presidente del consejo de residentes del Residencial Las Margaritas, Reynaldo Pantojas y otros consejos de residentes de diferentes residenciales de la Administración de Vivienda Pública (AVP), hicieron un llamado a detener la violencia de género.

“Nosotros como sociedad tenemos que unirnos y no hacernos de la vista larga ante casos de violencia de género. No podemos permitir que el silencio continúe destruyendo hogares, familias y marcando la vida de menores que en muchos casos también se convierten en víctimas del maltrato intrafamiliar. No te conviertas en cómplice de la violencia y denuncia el maltrato”, comentó el secretario de la Gobernación, Raúl Maldonado.

La procuradora Boria, expresó por su parte: “Yo creo en que proteger y fortalecer a las mujeres es fortalecer a Puerto Rico”.

