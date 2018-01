Niños con dificultades de aprendizaje y atención pueden establecer y lograr metas

Dra. Damalin Judith Díaz Suárez

Especialista en Niños con Problemas de Aprendizaje

Usted como padre puede ayudar a que su hijo modifique su conducta o adquiera nuevas destrezas que incluyan metas razonables y gráficos que registren el progreso y reportes frecuentes pueden ser útiles para que los niños no pierdan de vista sus propósitos estos enseña a los niños cómo decidir sus metas y lograrlas. Esto puede ser particularmente valioso para aquellos que tienen dificultades de aprendizaje y de atención.

Su hijo puede que necesite ayuda para decidir metas razonables que será capaz de alcanzar. Ayude a su hijo a idear un plan sostenible siguiendo las mismas pautas (SMART) que son usadas para las metas del IEP: Asegúrese que la meta sea:

Específica: El propósito debe incluir la meta de su hijo, la habilidad que él está trabajando y cómo piensa lograrla: “Para tocar mejor mi instrumento practicaré todos los días 30 minutos.

Medible: Su hijo deberá hacer un seguimiento de su progreso, usando un gráfico o reportándoselo regularmente.

Alcanzable: La meta debe ser ambiciosa pero realista, algo que mejorará las habilidades de su hijo pero que no lo abrume.

Orientada a los resultados: La resolución deberá explicar qué será capaz de hacer una vez que logre su meta. Estudiar con un tutor dos veces por semana lo ayudará a obtener A en matemáticas.

Con límite de tiempo: El propósito debe especificar un periodo de tiempo razonable para lograrlo, y puede incluir metas más pequeñas en el camino (los pequeños logros pueden ser muy motivadores).

Otra cosa importante: Relevancia: Su hijo tiene que querer lograr esa meta. Se tiene que sentir entusiasmado y comprometido.

Las metas específicas de su hijo dependerán de sus dificultades, habilidades e intereses. Estos son algunos ejemplos de cómo ayudarlo a que refine sus ideas. Propósitos de las habilidades sociales Idea inicial: “Seré el más popular en mi clase”. Propósito: “Haré más amigos este año. Dos veces al mes invitaré a un compañero de la escuela a mi casa”.

Propósitos académicos Idea inicial: “Este año solo voy a obtener A en todas las asignaturas”. Propósito: “Para ello estudiaré por lo menos 45 minutos para cada examen y le pediré consejos a mi maestro”. Propósitos atléticos Idea inicial: “Comenzaré a correr en febrero y en mayo participaré en una carrera en pista”. Propósito: “Para aprender a correr y entrenare, en el verano participaré en una competencia.

A medida que su hijo trabaja para lograr sus propósitos, también estará desarrollando habilidades importantes como:

Reflexión: ¿Cómo puedo mejorar este año? Abogar por mí mismo: ¿Qué necesito hacer para lograr mi meta? Autoconciencia: ¿Estoy avanzando hacia mi meta? Resolución de problemas y autocontrol: ¿Qué puedo hacer para mantenerme enfocado y no desviarme del camino? Autoestima:¿Cómo me sentiré al alcanzar mi meta? Anímelo a que se haga preguntas como estas y discuta las respuestas con usted a lo largo del proceso. Eso lo ayudará a mantener el rumbo y sacarle más provecho a la experiencia. A pesar de sus intenciones y su plan, a veces su hijo puede tener dificultad para perseverar. Estas ideas pueden ser útiles para que lo ayude: Si su hijo está de acuerdo, únasele. Cada uno será más responsable. “Yo también quiero hacer más ejercicio este año. ¿Qué tal si nadamos juntos todos los sábados en la mañana?”. ¡No insista! Además de reportes frecuentes de su progreso, hágale preguntas y recuérdele lo importante, pero de forma que su hijo lo acepte. Algunos niños podrían responder bien a: “Sé que quieres invitar a alguien dos veces al mes. ¿Lo has hecho este mes?”. Otros responden mejor a: “No tenemos planes este fin de semana, en caso de que quieras invitar a alguien a la casa”. Comparta sus experiencias. Sea honesto con lo que funcionó y lo que no con sus propósitos para el nuevo año. “Estoy muy contento de haberme inscrito en el club de libros de la biblioteca. Realmente me ayudó a lograr mi meta de leer una página diaria”.

Motívelo: Deje que su hijo se esfuerce en lograr su propósito. Si no lo logra puede ayudar a que su esfuerzo lo motive y no lo paralice. Discutan cómo y por qué el plan se desvió del rumbo y cómo podría hacerlo diferente la próxima vez. Revise Entrenamiento para padres para obtener más ideas sobre cómo ayudar a su hijo a perseverar en sus metas y no darse por vencido.

Un punto clave: De manera similar a las metas del IEP, las metas para este año deben ser específicas, cuantificables, alcanzables, orientadas a obtener resultados y deben ser logradas en un tiempo determinado.

Aunque su hijo no logre su meta, establecerla y trabajar para conseguirla es una experiencia importante para él. Existen maneras de ayudarlo a mantener el rumbo mientras trabaja para lograr esas metas que tanto anhela.

