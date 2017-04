Municipio de Arroyo anuncia Reducción de Jornada

Atribuye a impacto creado por medidas gubernamentales. Empleados protestan y alegan partidismo

El alcalde de Arroyo, Eric Bachier confirmó que ha tomado la decisión de anunciar un recorte a la jornada laboral de su municipio, junto con la reducción de salario tanto para él como para todo su personal efectivo al 1 de mayo de 2017.

La determinación tomó por sorpresa a muchos trabajadores cuando fue anunciada recientemente por el ejecutivo municipal aunque no se afectaría a empleados de emergencias médicas, proogramas federales Sección Ocho, empleados a tiempo parcial, child care ni policías municipales.

La reducción será de una hora diaria y afectará a empleados regulares, transitorios, irregulares, empleados de confianza y hasta por contrato. “Estamos buscando la manera de reducir gastos para terminar con un presupuesto más balanceado y que no redunde en un aumento en el déficit”

ER: ¿Qué pasó?, ¿porqué esta decisión?

“Realmente lo que pasa es que el gobierno a nivel central nos ha impuesto unos compromisos para resolver sus problemas como es el Sistema de Retiro. Nos impusieron una cuota uniforme que realmente ellos se inventaron eso, y que redundó en el municipio de Arroyo en $635,000. Ese gasto adicional no se estaba contemplando y nos causaba un descuadre y tener déficit” contestó el alcalde.

Según planteó Bachier, lo que le espera a municipios como el suyo es una carga sumamente fuerte ya que se espera recortes en los fondos que provienen del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales y subsidios por energía eléctrica. “Eso básicamente destruiría a los municipios y los pondría en una posición que no podrían operar. El Crim y el municipio de Arroyo representan $4.6 millones que prácticamente me pica a la mitad mi presupuesto y no tendría lo suficiente para brindarle un servicio a los ciudadanos” advirtió el ejecutivo municipal.

EMPLEADOS PROTESTAN

Un grupo de empleados lanzó una manifestación en contra de la determinación municipal y el presidente de la sindical Pro Sol Utier, Luis Pedraza Leduc, que agrupa a gran parte de los trabajadores, anticipó que será la primera de varios esfuerzos por evitarlo.

Pedraza Leduc expresó que la votación sobre la ordenanza para este recorte no contó con el aval de las minorías en la legislatura. Según dijo, pidió que se les permitiera un turno para buscar alternativas pero no le fue concedido. “La asamblea se privó de un ejercicio inteligente para recibir información” dijo Pedraza Leduc al recalcar que no hay una justificación detallada para la medida. “No te dicen cómo, al reducir la jornada de los empleados en tantos días, se va a resolver un alegado problema de ingresos y gastos que tiene el municipio” dijo el líder obrero que recalcó que no hay una fuente que detalle que esta medida ahorra lo estimado y que entonces lo que deja en el ambiente es que, a su entender, hay mala administración. “El alcalde ha dejado de cumplir su deber ministerial, no envía lo que le deduce a sus empleados, a las distintas entidades. Tiene un discurso hacia el pueblo, promoviendo carnavales, moviendo una serie de gastos para crear una imagen de que todo está bien pero hacia el interior está manejando el dinero en incumplimiento con la ley y ahora recurre a esta medida” manifestó Pedraza.

En ese sentido, dijo que buscaría todo aspecto legal para ver si la ordenanza es constitucional e insistiría en que el alcalde no aplique la medida. También sostuvo que los empleados salen más perjudicados que los empleados de confianza y que el propio alcalde. También acusó a Bachier de inflar la nómina con nuevos nombramientos.

Sobre la reducción a sus empleados de confianza, Bachier sostuvo que sigue recomendaciones que le hicieron abogados y auditores del municipio e insistió que el efecto para este grupo es mayor que para los demás trabajadores.

Recalcó que se le ha indicado que debe proceder a eliminar gastos, tantos como sea posible y así se llegó a la determinación de detener todo donativo municipal así como congelar toda plaza, “pero todavía eso no es suficiente para poder cuadrar el presupuesto”. Según el alcalde, la otra opción era proceder a despedir empleados, algo que no ha querido hacer o bajar hasta cuatro horas diarias de labor, lo que hubiese sido devastador para el bolsillo de todos los trabajadores del municipio de Arroyo pero se mantuvo que espera que con las medidas adoptadas, se logre el objetivo. “A los empleados de confianza se les reduce un cinco por ciento, porque al ser un ingreso mayor, un cinco por ciento representa casi $300 dólares mientras que a los trabajadores representa unos $145 a $150 dólares” expresó Bachier que también verá una reducción de $300 mensuales en su ingreso. Agregó que aún con la reducción, los empleados de confianza deberán cumplir su jornada completa y no podrán salir una hora antes como el resto.

¿Cuánto va a significar en reducción de gastos esta medida?

“Se planificó, para el presupuesto próximo, reducir un millón de dólares del presupuesto” mencionó el ejecutivo municipal al asegurar que se busca por dónde allegar fondos y para eso se ha tomado medidas que se someterán ante la legislatura y con lo que espera regresar a la jornada regular al cabo de un año.

Preguntado sobre la reacción de los empleados, expresó que espera que sean “sensatos” al sostener que ir en contra de las medidas solo causará daños a las condiciones económicas internas. “Es lamentable… pero todos estamos pasando por lo mismo, desde las personas contratadas hasta los empleados regulares y los transitorios, se está haciendo de una manera justa y equitativa” recalcó además.

Publicidad

Comments

comments