Miss Guayama Petite Beauty International lista para ronda final

Por Luis Ernesto Berríos

Para El Regional

Tranquila y muy segura de sí misma se encuentra Heidy Joan Díaz Díaz, Miss Guayama Petite Beauty International 2018, para la competencia final donde se seleccionará la nueva Miss Puerto Rico Petite Beauty International.

El certamen de belleza con propósito se llevará a cabo este sábado de 3:00 a 5:00 de la tarde, en el Teatro Municipal de Cayey. El mismo será transmitido a través de Facebook Like, accediendo al link: “Miss and Míster Beauty International Puerto Rico”.

Heidy Joan Díaz Díaz tiene 22 años de edad, es natural del barrio La Plena de Salinas. Posee un Grado Asociado en Administración de Empresa. Además, es graduada de Pestry Chef de la Escuela Hotelera de San Juan.

“Es mi primera experiencia y ha sido de gran crecimiento profesional y personal. Me siento tranquila y segura porque estoy dando el máximo. Estoy satisfecha con lo que he logrado, pase lo que pase en el concurso no me preocupa… soy ganadora porque se me han abierto muchas puertas”, aseguró Heidy Joan.

Su tía, Carmen Judith Díaz López, Miss Salinas Universe 1977, fue su inspiración para entrar al mundo del modelaje y los certámenes de belleza.

“Ella fue la primera persona que supo mi decisión de participar en el concurso. Siempre ha sido mi mayor motivación y ejemplo a seguir en el campo del modelaje”, sostuvo la linda reina.

Carmen Judith Díaz López, siempre es admirada por ser una de las reinas más atractivas de Salinas y por su digna representación en el certamen de belleza nacional; donde obtuvo el premio del Mejor Traje Típico, representativo del Mar Caribe de Salinas.

Heidy Joan Díaz resaltó la importancia del certamen de belleza con propósito. “El concurso pone en acción nuestra belleza interior, porque de nada me sirve la belleza física, sino puedo servir a los demás”.

Díaz Díaz es una joven emprendedora con mucha sensibilidad, es por eso que realiza obras humanitarias. Trabaja en el proyecto Aguinaldo de Amor, por todo Puerto Rico, y junto a su tía María Eugenia ” Cuqui”, es miembro de la organización Un Desafío de Amor, donde brinda apoyo a pacientes con Alzheimer.

