Mensaje Lúdico en Exaltación “Niño Pelotero”

Por José “Pepén” Fernández Colón

Para EL REGIONAL

El mensaje lúdico de cómo debería ser la participación de los niños y niñas en el deporte se combinó con la exaltación al Pabellón del Deporte Patillense del “Niño Pelotero”, Jorge Lebrón, firmado el 10 de agosto de 1974 para el béisbol profesional de los Estados Unidos a los 14 años de edad.

Juan de Jesús, orador invitado a la Tercera Exaltación del Deporte Patillense, expuso como la práctica del deporte por los niños y niñas ayuda a su desarrollo sicomotor y social. Destacando que el deporte “no es solo para ganar”.

“Debe permitírsele que el niño y la niña se diviertan y no presionarlos para que ganen, así se sentirán cómodos”, sentencio el ex alcalde de Arroyo. Agregó que los padres, los entrenadores y dirigentes deben de ser modelos para los niños que juegan.

Además, el integrante de la Junta Directiva del Pabellón de la Fama Bucanero de Arroyo al destacar otros valores intrínsecos del deporte, dijo que según los expertos los niños o niñas que lo practican “son menos propensos a caer en adicciones al alcohol y las drogas”.

Según el ingeniero de Jesús los niños que participan de los deportes obtienen mejores resultados escolares lo que les amplia las oportunidades de ingresar a una universidad.

“Nosotros los adultos debemos darle la oportunidad a todo niño (a) de interesarse en practicar un deporte, o varios, estimulándoles para que sean buenos atletas y ciudadanos ejemplares”, añadió.

Junto a Jorge Lebrón fueron exaltados los propulsores del béisbol Francisco “Paco” Velázquez, Santiago Collazo y Juan “Guango” Morales. También en atletismo Osvaldo Galio, Minerva Camacho y Félix Adorno. En boxeo Carlos Cartagena. Roberto Clemente fue exaltado como inmortal del deporte patillense, siendo esta la segunda ocasión en que fuera de su natal Carolina y la zona metropolitana de San Juan eso ocurre.

En el 2018 Clemente fue instalado en el Pabellón del Deporte Bucanero donde se exhortó a todos los demás salones, pabellones y galería de inmortales así hacerlo.

La exaltación en Patillas fue encabezada por el profesor Sergio Westerband Semidey, quien sustituyó en el cargo al presidente fundador, Reverendo Héctor Santana. José Enrique Ruiz Velázquez fue el presidente de honor.

Santana, en un aparte con El Regional, precisó que el Pabellón del Deporte Patillense fue organizado en agosto de 2016. Agregando que la primera exaltación se realizó en el 2017 en la cancha Néstor Vázquez Díaz.

El religioso patillense especificó que el Pabellón de Patillas se organizó para “exaltar los valores deportivos y ciudadanos”. “Con la ayuda del comercio del pueblo de Patillas es que hemos podido hacer esto”, sentenció.

Residentes en Ponce, San Germán, Maunabo, Guayama y Arroyo asistieron a la actividad realizada en la cancha de la escuela Josefina Muñoz de Bernier.

Entre el mas de un centenar de asistentes estuvieron presentes el profesor Aníbal Rosario, dirigente del Pabellón del Deporte Bucanero, escogido como el mejor arbitro de béisbol del mundo en una ocasión, Milton Rosario, un ex director atlético de la Universidad de Puerto Rico en Humacao y ex árbitro de béisbol, el ex pelotero profesional Eric Navarro, la autora de biografías de figuras del deporte, Daliana Muratti. JFC

