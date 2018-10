EL REGIONAL

La enciclopedia Ecured, define la mecánica automotriz como la rama de la mecánica que estudia y aplica los principios propios de la física y mecánica para la generación y transmisión del movimiento en sistemas automotrices, como son los vehículos de tracción mecánica.

Las aplicaciones de esta ingeniería se encuentran en los archivos de muchas sociedades antiguas de todo el mundo. En la antigua grecia, las obras de Arquimedes (287 a. C.-212 a. C.) ha influido profundamente en la mecánica occidental y Heron de Alejandria (c. 10-70 d. C.), creó la primera máquina de vapor.En China, Zhang Heng (78-139 d. C.) mejora un reloj de agua, e inventó un sismometro, y Ma Jun (200-265 d. C.) inventó un carro con diferencial de engranajes. El ingeniero chino Su Song (1020-1101 d. C.) incorporó un mecanismo de escape en su torre del reloj astronómico dos siglos antes de que cualquier fuga se puediese encontrar en los relojes de la Europa medieval, así como la primera cadena de transmisión.

Durante los siglos VIII al XV, en la era llamada edad de oro islamica, se realizaron notables contribuciones de los musulmanes en el campo de la tecnologia mecanica. Al Jaziri, quien fue uno de ellos, escribió su famoso “Libro del Conocimiento de ingeniosos dispositivos mecánicos” en 1206, en el cual presentó muchos diseños mecánicos. También es considerado el inventor de tales dispositivos mecánicos que ahora forman la base de mecanismos, tales como arboles de levas y cigueñal.

Un hito importante en la creación de la ingeniería mecánica sucedió en Inglaterra durante el siglo XVII cuando Sir Isaac Newton formuló las tres Leyes de newton y desarrolló el cálculo. Newton fue recio al publicar sus métodos y leyes por años, pero fue finalmente persuadido a hacerlo por sus colegas, tal como Sir Edmund Halley, para el beneficio de toda la humanidad.

Un motor es la parte sistematica de una máquina capaz de hacer funcionar el sistema transformando algún tipo de energía (electrica, de combustibles fósiles, etc.), en energía mecánica capaz de realizar un trabajo. En los automovil es este efecto es una fuerza que produce el movimiento.

