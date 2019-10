Maunabo busca su pase a la final

EL REGIONAL

redaccion@elregionalpr.com

Los Jueyeros de Maunabo buscarán este fin de semana el pase a la Serie Final de la liga de béisbol superior Doble A.

Publicidad

Este lunes los Maceteros de Vega Baja tuvieron que echar mano de su estelar Fernando Cruz y una séptima entrada de la suerte para sobrevivir en la serie con los Jueyeros.

Vega Alta (2-3) jugará en Maunabo (3-2) este viernes para el sexto partido de la serie.

Ramillete de siete anotaciones en la séptima entrada y un efectivo relevo del estelar Fernando Cruz le dio la victoria a los Maceteros de Vega Alta con pizarra 8-4 sobre los Jueyeros de Maunabo el lunes, en juego reasignado de la semifinal B del Béisbol Superior Doble A.

Los Maceteros evitaron su eliminación y frenaron la racha de tres victorias de los Jueyeros, que dominan la serie 3-2.

Maunabo tenía el marcador a su favor 4-1 a Vega Alta en el séptimo episodio. Después de dos outs, Edville Feliberty pegó sencillo y fue llevado al plato con hit de Christian Pérez para producir la segunda vuelta. Luego, sencillo de Anthony Feliciano trajo la tercera anotación y un incogible de Ángel García empató el encuentro.

Un sencillo de Luis Jiménez remolcó dos rayitas y le dio la delantera a Vega Alta 6-4. Acto seguido, hit de Jesús González los puso en escapada 8-4.

Los Jueyeros abrieron bien el juego con jonrón de Michael Arroyo con dos corredores a bordo en el primer capítulo ante los envíos de Jesús Del Rosario.

En la tercera entrada, Cruz entró en sustitución de Rosario con dos outs y cubrió el resto del juego sin dificultades para apuntarse su segunda victoria en la serie.

Cruz, quien inició el juego del pasado viernes con 6.2 entradas, tiró 6.1 episodios en relevo con dos días de descanso. Permitió dos hits sin anotaciones y ponchó ocho de los 21 bateadores que enfrentó.

El relevista Julio De Peña cargó con la derrota por Maunabo. Le marcaron dos carreras y no le dio out a los dos bateadores que enfrentó. Abrió por los Jueyeros el zurdo Julio Torres, quien lanzó durante 6.2 entradas y no tuvo decisión. Dio paso a seis incogibles con cuatro carreras, una inmerecida.

El quinto partido lo ganó Maunabo Maunabo con pizarra 8-3 a los Maceteros de Vega Alta, en un encuentro que finalizó en la madrugada del domingo.

Maunabo domina 3-1 la semifinal y lleva tres triunfos en línea después de perder el primer juego de la serie.

La novena jueyera tomó la delantera en la parte baja de la quinta entrada, con ramillete de cuatro anotaciones. Con el marcador nivelado a tres carreras, Andrés López pegó sencillo que le dio ventaja definitiva a Maunabo al llevar al plato a Javier ‘Cohete’ Cruz.

El veterano lanzador Iván Maldonado cubrió siete episodios por Maunabo para llevarse la victoria. Dos de las tres carreras que permitió fueron inmerecidas. Le pegaron ocho hits y ponchó cuatro bateadores.

López aportó con dos imparables, dos carreras empujadas y dos anotadas. Además, Cruz fabricó tres vueltas y Carlos Rivera remolcó par de anotaciones.

El zurdo Anthony Seise cargó con el revés por los Maceteros con cuatro entradas trabajadas. Dio paso a seis carreras y cinco hits.

La última participación de Maunabo en una serie final fue en la temporada 2011.

Comments

comments