Maunabo, Arroyo y Salinas con coeficiente bajo en desigualdad económica

El director ejecutivo del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, Mario Marazzi presentó el Informe sobre Desarrollo Humano 2016 para Puerto Rico, donde Maunabo, Arroyo y Salinas se presentan en renglones de alta dificultad.

“Para este Informe sobre desarrollo humano se calculó también el coeficiente de Gini a nivel municipal, siendo 0.48 el promedio para el total de los municipios”, explicó el Dr. Marazzi.

El economista y experto en estadísticas explicó que el municipio de mayor desigualdad es San Juan, con un coeficiente de 0.55, seguido por Mayagüez (0.54), Vega Baja (0.53) y Luquillo (0.53).

Otros de alto nivel de desigualdad son Ponce, Guaynabo, Cataño, Adjuntas, Comerío, Aguadilla, Rincón, Dorado y Arecibo.

Entre los municipios con menor desigualdad se encuentran Hormigueros y Florida, con un coeficiente de 0.42 y 0.40 respectivamente.

“Coeficientes relativamente bajos, en comparación al promedio, también se encuentran en Ceiba, Loíza, Añasco, Maricao, Las Marías, Vieques, Yabucoa, Maunabo, Jayuya, Lajas, Fajardo y Carolina”, explicó Marazzi.

El experto precisó que para poder comprender mejor cómo se generan las desigualdades en el nivel municipal se hicieron análisis de regresión con unas quince variables, que muestran cuatro conclusiones importantes.

Detalló que los municipios más grandes, en términos poblacionales, experimentan mayores niveles de desigualdad, una población más vieja reduce la desigualdad, dado que la población de mayor edad recibe ingresos más uniformes, aumentos en la tasa de participación laboral femenina reducen la desigualdad. y una mayor proporción de empleados en el sector de servicios se relaciona con un mayor grado de desigualdad.

Marazzi subrayó que si la desigualdad no es atajada con medidas específicas, tiende a perpetuarse.

En el informe se dstaca que ocho de los quince municipios más pobres de Puerto Rico se han mantenido en las primeras posiciones de alto nivel de pobreza durante treinta años.

Esto es, cuando se analiza la proporción de peores bajo el nivel de pobreza por municipio, se confirma la gravedad de la situación.

Culebra tiene un 82% de menores bajo nivel de pobreza, seguido por Comerío (74%), Ciales (73%), Lajas (72%), Orocovis (71%) y San Juan (57%).

El infoeme comprobó también que en el periodo 2000-2012 hubo un incremento de 38% a 58% en los menores pobres que residen en hogares de jefatura femenina.

Se confirmó, además, que la propensión a la pobreza se duplica en hogares donde hay una sola persona como jefe de familia con uno o dos menores y que los menores pobres de 15 a 17 años que no asisten a un centro escolar duplican a los que no viven en un contexto de pobreza (8% vs 3%).

La pobreza no se distribuye homogéneamente a través de Puerto Rico. Las personas que viven en los municipios del centro y el sur de la Isla, en los arrabales y en los residenciales experimentan las peores condiciones de pobreza, precisa el informe.

El informe destaca que la burguesía y la clase profesional de altos ingresos se agrupan en el municipio de Guaynabo donde está la tasa más baja de personas y familias bajo el nivel de pobreza, a la vez que poseen el número de personas y familias con los ingresos y los niveles educativos más altos.

Otros lugares como Arroyo, Ciales, Salinas y Maricao son municipios que en 2014 tuvieron unas tasas altas de desempleo (sobre 25%), bajos niveles de educación e ingresos bajos.

