Más oposición a antena

La oposición a la instalación de una antena de comunicaciones en el sector Pozuelo podría aumentar al conocerse que residentes estarían dispuestos a protestar en el lugar propuesto por la misma.

En días recientes, Heriberto Torres, vecino del terreno donde ubica la Asociación de Retirados de la Guardia Nacional, en la carretera 7710, kilómetro 4.8 y el sur recibió una carta con la notificación de una solicitud hecha por la empresa Innovattel Properties para el deslinde de una zona marítimo terrestre en los terrenos mencionados.

La carta tiene fecha del 10 de agosto de 2016, tiempo para el cual ya había denunciado a este medio la posibilidad de esta construcción y su oposición a la misma por los efectos noscivos que entiende, puede tener para la salud de los vecinos del sector Pozuelo.

Publicidad

Sin embargo denunció que la carta llegó recientemente por lo que teme que la propuesta siga su curso y anticipó que estará escribiendo a las agencias pertinentes para plasmar su oposición y reclamar que se anuncie la celebración de vistas públicas para que la comunidad entera se exprese.

De hecho, no estaría solo y ya varios vecinos habrían anticipado que podrían manifestarse contra este proyecto el fin de semana, al tiempo que se espera que la Asociación de Retirados celebre una actividad de encuentro que realizan con regularidad.

Según la propuesta, la torre que se pretende levantar, alcanzaría hasta 190 pies de altura para la colocación de antenas de telecomunicaciones para empresas de telefonía celular y estaría ocupando un área de 14,365.41 metros cuadrados.

“A mí lo que me preocupa es mi salud y que no se supone que puedan hacer nada de eso en este terreno” recalcó Torres al mostrar copia de las escrituras del terreno que según planteó, pertenecen al Departamento de la Vivienda y le fue alquilado a bajo costo a los veteranos para que puedan realizar sus actividades. Uno de los puntos contrato de uso establece que no se podrá destinar a otros propósitos más allá de los establecidos.

Comments

comments