María tiene algo para ti en escuela de Arroyo

Mientras las autoridades siguen buscando explicaciones a las fallas en la respuesta al paso del huracán María, los estudiantes de las escuelas públicas comienzan a encontrar soluciones.

Y es así, que como parte del Proyecto PBL (Aprendizaje Basado en Proyectos), del Departamento de Educación, un grupo de estudiantes de la escuela superior Natividad Rodríguez González, de Arroyo, que dirige el profesor Andrés Gongón, presentó la obra titulada María tiene algo para ti.

La obra se presentó el pasado miércoles, 23 de mayo de 2018, con lleno a capacidad, durante las dos funciones, en el renovado teatro arroyano, motivados por la presentación del Proyecto PBL (Aprendizaje Basado en Proyectos), la nueva estrategia educativa que requirió el Departamento de Educación para este año escolar.

El título del proyecto fue El impacto social y económico de un fenómeno natural en nuestra comunidad, cuyo objetivo es concienciar y orientar a la comunidad arroyana sobre la importancia de estar preparados ante la posibilidad de que los impacte un fenómeno natural.

La obra está basada en las experiencias vividas durante los pasados meses tras el paso del huracán María.

La comunidad escolar trabajó en la implementación de la estrategia educativa, convirtiéndose en una labor colaborativa.

En la clase de Ciencias, los estudiantes prepararon lapbooks con el tema de las inundaciones y construyeron maquetas que presentaban lugares del pueblo antes y después del huracán María.

Mientras tanto, las materias de Inglés y Contabilidad se integraron para que los alumnos realizaran un opúsculo bilingüe acerca de qué hacer antes, durante y después de un evento atmosférico.

Por otro lado, el equipo de Ciencias Sociales se dio a la tarea de hacer un recogido de alimentos no perecederos para ayudar a las personas a desarrollar su propio almacén de suministros en el hogar resaltando así los valores de responsabilidad, solidaridad y civismo.

A su vez, la clase de Matemáticas desarrolló un estudio sobre el impacto social y económico de una comunidad del pueblo de Arroyo, en marzo de 2018, tras el paso del huracán María.

De igual modo, las chicas de cosmetología, junto a su maestra hicieron un opúsculo con útiles consejos de cómo las chicas deben mantenerse atractivas, a pesar de un evento atmosférico.

Durante la presentación del proyecto, el maestro de música, Rafhel Delgado, interpretó Canto a Borinquen, que popularizaran Héctor Lavoe y Willie Colón, bajo el sello Fania, así como Yo no me voy, aquí me quedo de Victoria Sanabria. La interpretación llevó a los presentes a reafirmar aún más su orgullo patrio así como el amor y la valentía para enfrentar juntos momentos difíciles.

La puesta en escena de la obra María tiene algo para ti fue el resultado de un esfuerzo en conjunto del equipo de Español de la escuela que realizó un trabajo a modo de ensamblaje alineado a los estándares y expectativas de los cursos por grado.

El proceso inició con la profesora Ivette Morales, quien, como parte del curso de Español X, trabajó el texto informativo con la noticia, asignó entrevistas en las comunidades para que investigaran cómo se prepararon antes, durante y después del huracán María.

El producto de sus investigaciones lo presentaron en forma de noticia. De los trabajos presentados, se seleccionaron tres que pasaron a la profesora Jennie Malvet quien a su vez, como parte del género dramático que se trabaja en el curso de Español XI, asignó a sus estudiantes la redacción del libreto para la obra teatral.

Una vez finalizada la redacción del libreto, los estudiantes de las profesoras Milagros Cosme y Cynthia Rivera, como parte de los cursos de Español XII y Español Avanzado, trabajaron en la corrección, edición y el montaje del libreto.

El maestro de ebanistería Gustavo Otero Santana y sus estudiantes colaboraron en el ensamblaje de la escenografía.

En la parte del montaje de la obra, los estudiantes y profesores contaron con la colaboración del productor teatral Gerardo García Márquez, quien aportó en la edición del libreto y en la producción del montaje teatral.

El director escolar, Andrés Gongón, resaltó la brillante actuación de los estudiantes quienes a través de sus personajes hicieron reír a la audiencia, pero también movieron a la reflexión.

Gongón agradeció a García Márquez y dijo que “a pesar de su cargada agenda, nos donó sus tardes los jueves y viernes de este último mes para el montaje de este proyecto. Por ende, en unión al Equipo de Español y a los estudiantes de nuestra escuela, agradezco su labor”.

