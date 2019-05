Mantendrán plan médico y pensiones en Parques nacionales

EL REGIONAL

redaccion@elregionalpr.com

El presidente de la Federación Central de Trabajadores (FCT, local 481 UFCW), Juan Cortés Valle, informó que un grupo de líderes sindicales lograron el compromiso del secretario de la gobernación, Ricardo Llerandi, de que no se privatizarán ni transferirán las instalaciones del Programa de Parques Nacionales, se mantendrán las aportaciones a plan médico y las pensiones de retiro.

Publicidad

Llerandi y la nueva secretaria del Departamento del Trabajo, Briseida Torres Reyes, se reunieron ayer con el grupo de sindicatos tras la carta que llevaron al gobernador Ricardo Rosselló el 1 de mayo como parte de la movilización del Día Internacional de los Trabajadores y en la que hicieron varios reclamos.

“Llerandi me garantizó que no se va a privatizar ni tampoco traspasar a los municipios ninguna instalación del Programa de Parques Nacionales. Me aseguró que el gobernador no va a firmar ninguna medida que implique privatizar o traspasar esas instalaciones. Yo le pedí una comunicación oficial para la tranquilidad de los servidores públicos y de los usuarios y me dijo que se va a emitir”, explicó Cortés Valle.

En la reunión estuvieron presentes también la presidenta de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (Heend), Jannell Marina Santana Andino; el presidente de la Federación de Trabajadores de Puerto Rico (AFLCIO), José Rodríguez Báez; el presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT), Pedro Irene Maymí; la secretaria general de la Local Sindical de la Asociación de Maestros, Grichelle Toledo; el presidente Coordinadora Unitaria de Trabajadores del Estado (CUTE), Federico Torres Montalvo; y el presidente de la Unión de Empleados del Fondo, Francisco Reyes.

Comments

comments