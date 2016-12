Majestuosa celebración en la UPR-Cayey

Cayey, PR -Como parte de su celebración de 50 Aniversario, la Universidad de Puerto Rico en Cayey (UPR-Cayey) celebró el pasado domingo el Concierto de Navidad “Majestuoso”, en el que, junto a la UPR en Arecibo, lograron unir a más de 200 voces –femeninas y masculinas- que lograron transmitir el sentido de celebración a los que allí estuvieron presentes. El majestuoso concierto se llevó a cabo en la Sala Sinfónica Pablo Casals del Centro de Bellas Artes en Santurce.

“Este año marca un periodo especial en la historia de nuestra institución, ya que estamos celebrando el cincuenta aniversario de nuestro querido recinto, la UPR-Cayey. Celebramos 50 años de transformación académica y compromiso social. Es un honor haber compartido junto a la UPR-Arecibo esta magna celebración, uniendo las voces de estos talentosos jóvenes en un concierto majestuoso que sirve como un regalo artístico para todo el país en esta época navideña”, expresó el doctor Mario Medina Cabán, rector de la UPR-Cayey.

El repertorio que se presentó en el majestuoso concierto de navidad estuvo lleno de la esencia navideña, con canciones como: The Prayer of the Children, Jingle Bells, All for a Baby, Adestes Fideles y The Little Drumer Boy, así como repertorio más académico.

“Este concierto resultó ser muy especial porque además de ser la culminación del trabajo del semestre, es doblemente satisfactorio haberlo hecho en unión a los coros de la UPR en Arecibo. Festejar 50 años de fundación de Cayey y Arecibo fue un evento único realmente “Majestuoso”, expuso la doctora Amarilis Pagán Vila, directora del Coro de la UPR en Cayey.

Durante el concierto, el nuevo Coro de Campanas de la UPR en Arecibo hizo su debut bajo la dirección del profesor Joamel González y con Carlos Enrique Rivera de la UPR Utuado. El Programa de Música Coral de la UPR en Arecibo está compuesto de tres coros (femenino, varones y Coro Concierto).

Los donativos recaudados en el evento fueron dirigidos a proyectos particulares de cada recinto. En el caso de la UPR-Cayey, se utilizarán para la remodelación del Teatro Ramón Frade del recinto.

