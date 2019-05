EL REGIONAL

redaccion@elregionalpr.com

El profesor Andrés Cartagena Troche de la facultad del Programa de Estudios Sociales de la Escuela Superior Vocacional Benjamin Harrison de Cayey fue admitido, junto a otros 15 maestros y maestras de historia y literatura de los Estados Unidos, al instituto de verano para maestros: “World War I in History and Literature” a llevarse a cabo en Hood College, en la ciudad de Frederick, Maryland con el auspicio de la National Endowment for the Humanities.

