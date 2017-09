Luego del paso del huracán Irma

Los municipios respondieron con prontitud a la emergencia. Servicios básicos tomaron algo más de tiempo en arreglarse

PATILLAS

Este fue uno de los pueblos más afectados en cuanto a cantidad de refugiados en medio de la situación ambiental. El alcalde de esta población, Norberto Soto destacó que tuvo hasta 32 refugiados entre al menos cuatro planteles habilitados como refugios y aún estaban en dichos lugares al día siguiente. Mencionó que aunque muchos encontraron una vivienda de algún familiar, los afectados provenían de sectores que tradicionalmente sufren algún tipo de riesgo por inundaciones o deslizamientos.

Precisamente indicó que un árbol causó la obstrucción de la carretera PR-3 entre Maunabo y Patillas, en el kil’ometro 112.9 y se pudo remover tras que pasara la emergencia.

A diferencia del paso reciente de una vaguada que causó la inundación del cuartel de la Policía, en esta ocasión la lluvia fue mucho menos y no hubo ese problema pero previamente Soto instaló su base de trabajo en otro recinto del municipio. Descartó la alcaldía ya que es un edificio con ciertos problemas como goteras que no se han podido reparar por la situación fiscal de Patillas. “ Ahora mismo no hay agua ni luz en Patillas” expresó el alcalde el pasado lunes al destacar las mayores dificultades para residentes de los sectores Guardarraya, Cofresí y otros, por lo que se esperaban camiones sisternas.

También hubo problemas para el tránsito en la carretera PR-184 y en Marín por árboles. También hubo un problema con alcantarillas tapadas en el casco urbano que se limpiaron pronto. De igual forma se le fue el techo a una gallera en el barrio Jacaboa.

SALINAS

Tras el paso del Huracán Irma por nuestra zona y el aviso emitido por parte del Centro Nacional de Huracanes, la alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla Colón, activó el Plan de Emergencia establecido por el Municipio, al igual que brigadas municipales para atender de manera efectiva cualquier situación de emergencia.

“Tras el llamado de las autoridades tomamos las medidas de preparación necesarias para poder atender la emergencia. A esos efectos, mediante Orden Ejecutiva declaramos un estado de emergencia a nivel local, para asegurar contar con todos los recursos necesarios antes, durante y después de la emergencia”, expresó la alcaldesa.

Antes del evento, el Municipio de Salinas y las brigadas de Obras Públicas Municipal junto a Manejo de Emergencias Municipal, realizaron labores de limpieza de caminos, mitigaron en áreas susceptibles a inundación y removieron los escombros en vías públicas. Además, Salinas cuenta con varias comunidades en riesgo a inundarse por lo que la Policía Municipal y Manejo de Emergencias visitaron estas comunidades orientando, desalojando y proveyendo transportación a las familias dispuestas a movilizarse a casas de familiares o a uno de los refugios. Se habilitaron dos refugios, el refugio principal fue la Escuela Román Baldorioty de Castro y el alterno; la Escuela Superior Stela Márquez, ambos refugios contaron con un total de 117 refugiados, entre ellos 43 envejecientes, procedentes de las comunidades Playa, Playita, Borinquen, Villa Esperanza, entre otras comunidades de riesgo. El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) fue activado el martes, 5 de septiembre a las 5:00 am para atender todo caso de emergencia.

Durante el huracán, el COE estuvo activo recibiendo los reportes de averías, fallas en los servicios de energía eléctrica y agua, y demás casos de emergencia.

Luego del evento, el Municipio se encargó de coordinar las inspecciones con el Departamento de la Vivienda y Cruz Roja de cinco residencias afectadas por los fuertes vientos. Con respecto a la infraestructura, se vieron afectados calles en las comunidades Playa y Coquí; un puente estatal ubicado en la PR– 3 en la Comunidad San Felipe, y las estaciones de bomba de la AAA y Recursos Naturales. Se realizaron trabajos de limpieza de caminos municipales y estatales debido a derrumbes, árboles caídos y postes de cable y tendido eléctrico. Sobre 13,000 abonados se quedaron sin servicio de energía eléctrica, por lo que el Municipio asistió a la AEE con seguridad y labor en los casos de postes afectados. Adicional a la falta de servicio eléctrico, la zona montañosa también tuvo escases de agua, por lo cual fueron abastecidos gracias a un oasis ubicado en la Comunidad Parcelas Vázquez y a tanques de agua que rondaron las comunidades.

“Agradezco de manera especial la labor realizada por mis compañeros y compañeras municipales durante este evento, Manejo de Emergencias, Policía Municipal, encargados de refugios y las brigadas de obras públicas estuvieron 24/7 activos. Su compromiso fue reflejado en cada tarea que realizaron desde la limpieza de caminos, corte de árboles, recogidos de basura, limpieza de cauces, remoción de escombros y derrumbes, desalojos, transporte de pacientes y un sin número de otras tareas. A pesar de los recursos limitados demostramos que los municipios somos el ente mas cercano al pueblo”, expresó Bonilla Colón.

Ya para el sábado, 9 de septiembre, los servicios de energía eléctrica y de agua fueron reestablecidos para todos los residentes de Salinas y las brigadas habían atendidos todos los casos urgentes.

COAMO

El mayor efecto de la cercanía de Irma se dejó notar en el derrumbe parcial de la histórica carretera PR-14, a la altura del km 30, en el sector las Minas donde hace años un trozo de la vía se ha ido derrumbando y cayendo al rio Coamo. Por seguridad, el alcalde Juan Carlos García Padilla había ordenado que se cerrara previamente un carril pero con este nuevo derrumbe se ha tenido que dar un cierre definitivo hasta que se pueda reparar. “Esto se complicó con la lluvia pero estamos trabajando con eso” mencionó el veterano funcionario que recalcó que se han hecho planos y mesuras pero confía que esta vez logre los permisos necesarios para reparar ese lugar. Recomendó que los ciudadanos que van a Juana Díaz tomen, a partir de la rotonda, ruta a la PR-138 y doblen a la PR-150 y luego bajen por la PR-5559 que los devuelve a la PR-14 más adelante.

“Ya todo está recogido, ha sido un trabajo extraordinario de las brigadas… Ya estamos en un 98 por ciento de electricidad y en agua estamos en un 100 (por ciento)” dijo el alcalde el pasado lunes por la tarde. Aunque dijo que en un principio falló la comunicación con Acueductos y Alcantarillados, todo se solucionó sin problemas.

Esta situación tiene historia. Hace unos años se creó un grupo de trabajo con representantes de varias agencias del gobierno y el municipio. Hace un año y medio atrás creo un plano para resolver la carretera pero no hubo endoso del cuerpo de ing para accesar a 2 millones para es proyecto. el alcalde ha intentado que esta adm constituya ese grupo de trabajo pero sin exito. hAhora con este huracan tuvo un derrumbe adicional y se cerro totalmente la carretera. Los que van de JD tienen que usar una via alterna.

Hubo problemas ocn arboles caidos. Se cree que algunos sectores todaviam no tenian servicio de luz. No hubo daños mayores.

Dijo finalmente que aún no conocía si había reportes de daños agrícolas que estaban bajo evaluación del gobierno central.

CAYEY

“Estamos bendecidos y damos gracias a Dios porque Irma no provocó daños mayores. Nos corresponde ahora ayudar a los hermanos que han sido azotados por este sistema que alcanzó la categoría 5”.

Con estas palabras el Alcalde de Cayey, Rolando Ortiz Velázquez, inició el resumen de los trabajos realizados por su municipio antes, durante y pasada la amenaza del devastador huracán Irma.

Ortiz Velázquez sostuvo, “que tal y como se tenía previsto el plan municipal pudo ser implementado con éxito, uniéndose al mismo las decenas de voluntarios que durante el año son orientados y entrenados por la oficina de Manejo de Emergencias Municipal”.

Los mayores daños en Cayey, ocasionados por los vientos fueron, caídas de árboles y ramas en las orillas de carreteras, sobre vehículos, entradas a comunidades y residencias, así como la interrupción del servicio de energía eléctrica y agua, informó el ayuntamiento.

A pesar de que este evento no entró a la isla, el 75 por ciento de nuestros residentes sufrieron la interrupción de los servicios básicos de agua y de luz, lo que pone al relieve la fragilidad de estos sistemas, sostuvo Ortiz Velázquez.

El Municipio de Cayey cuenta con una oficina de Enlace Comunitario que sirve de apoyo a los más necesitados. Los ciudadanos pueden comunicarse al 787.738.2434 o al 787.384.8469, disponible en todo momento para solicitar servicios o notificar casos que ameritan atención inmediata.

“Como ciudadano y como Alcalde agradezco la disponibilidad y diligencia de residentes en diversas comunidades que se lanzaron a la calle a dar la mano a las brigadas municipales, manejo de emergencias y al cuerpo de voluntarios”, expresó el primer ejecutivo. La oficina de Manejo de Emergencias Municipal tiene disponible el 787.263.1101 y el 787.738.6323 para atender los reclamos de los ciudadanos. En adición, de lunes a viernes está disponible la línea 787.738.7865 en la oficina de Equipo de Servicio, unidad designada para dar curso a las solicitudes de los ciudadanos.

Ortiz Velázquez, se mostró confiado en que los esfuerzos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y Acueductos y Alcantarillados (AAA) por reparar las averías relacionadas al paso del Huracán Irma, continúen rindiendo frutos como en los pasados días, aunque reconoció que ambas corporaciones trabajaban en toda la ciudad.

“El servicio de agua depende del servicio de Energía Eléctrica. Todavía tenemos familias que no tienen servicio de agua potable porque la Autoridad de Energía Eléctrica ha estado trabajando en averías mayores, que toman días. El sistema principal de agua está en Farallón, en el que dependen más del 90% de todas las familias”, explicó.

Informó que sectores de Cercadillo, Quebrada Arriba, La Piedra, Sectores de Pasto Viejo, Cangrejo, La Lapa, Sector Juan Martínez, Pedro Ávila, La Alturita, Cedro, Andalucía y sectores de la carretera PR15 continúan sin agua. Por ejemplo, algunos sectores de Jájome Alto y Jájome Bajo llevan sin agua desde el mismo día del evento”.

“Lo más fácil es lograr que toda una comunidad tenga servicio de Energía, pero lo más difícil es que una calle o sector de esa comunidad lo tenga. Esto se debe a muchos detalles, entre ello, el riesgo de energizar un cable que pueda causar que una residencia se queme o que una persona reciba una descarga eléctrica y muera, aseguró el alcalde.

Explicó hay sectores que, aunque tienen servicio de agua, no tienen servicio de Energía Eléctrica, entre estos, Mogote, la calle principal de Las Vegas, el sector Los Cruz, Sumido, Camino Toño Sáez, La Alturita, El Gorito, Los Rosa, Miguel Sierra, Matón Abajo, Parcelas Toíta, Faro de El Polvorín, Polleras Matón Arriba, Sectores de Rincón, Los Escalante, Matón Abajo camino El Gómez, entre otros.

“Para nosotros es prioridad que realicen sus labores de forma efectiva, pero siempre pensando primero en su seguridad. Los ciudadanos pueden servirnos a ser enlace y ayudar de forma voluntaria en las comunidades en otras tareas. Sin embargo, sería fácil para mí unirme a la crítica hacia los empleados puertorriqueños de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero no sería justo. Doy Fe de su entrega y dedicación. De igual forma, aunque parezca increíble, nos falta lo más difícil, los detalles, lo que más tiempo toma. Podría echarle la culpa al gobernador, pero esa no es la ruta. Decidí ponerme a su orden y ayudar, mencionó el presidente de la Asociación de Alcaldes, quien acompaña todas sus publicaciones en la red social Facebook con su número de teléfono celular para que de esta manera, la ciudadanía pueda informarle las situaciones que surgen en las comunidades.

SANTA ISABEL

El alcalde de Santa Isabel, Enrique Questell Alvarado estimó en $1.3 millones los daños causados a su Municipio tras el paso del Huracán Irma cerca de la Isla.

El Ejecutivo Municipal reportó que todas las áreas vulnerables fueron desalojadas y los ciudadanos se ubicaron con familiares y amigos. Unas 100 personas llegaron a acudir a los tres centros habilitados como refugios.

Árboles caídos en la PR-1 y otro en la PR-153 fueron removidos por personal de Manejo de Emergencias Municipal. Unos cables chocando con líneas eléctricas en uno de los refugios fueron atendidos por personal de la Autoridad de Energía Eléctrica. Se reportó el desprendimiento de un techo de zinc en una estructura municipal.

El Hospital Municipal estuvo ofreciendo servicios ininterrumpidamente. Durante el paso cercado del fenómeno tropical se atendieron unos 12 casos de lesiones entre ellos fracturas de adolescentes.

Sobre el servicio de luz, se informó que un transformador explotó en la urbanización Portal de La Reina provocando que el municipio entero se quedara a oscuras por unos 15 minutos. El servicio ha sido reestablecido en la mayoría de los sectores. Además las autoridades trabajan en la atención a un poste caído en el área de la Villa Pesquera.

“No hemos parado de trabajar desde que se anunció la emergencia. Nuestros empleados siguen aquí conmigo atendiendo situaciones y cuidando de los refugiados. No dormiremos hasta asegurarnos de que haya pasado el peligro completamente”, manifestó Questell al momento.

GUAYAMA

En el pueblo “Brujo” hubo pocos inconvenientes aunque con preparativos que tomaron forma bajo el liderato del alcalde Eduardo Cintr’on quien aprovech’o medios como las redes sociales para dar a conocer los planes de protección y seguridad, sobre todo en barrios de mayor riesgo que son los costeros y algunos en las zonas más escarpadas.

SENADOR ELOGIA A ALCALDES SUREÑOS

Tras unirse a los trabajos de rehabilitación que se realizan en su Distrito de Guayama, el Senador Axel “Chino” Roque aseguró que fueron los municipios los que sacaron la cara por la seguridad de los ciudadanos y reiteró su compromiso de luchar para que se les concedan más facultades de manera que los servicios al pueblo continúen pese a la crisis fiscal que atraviesa la Isla.

“Mientras muchos hablan de lo positivo que sería reducir la cantidad de municipios, la realidad es que la emergencia que acabamos de enfrentar dejó en evidencia la importancia de dotar y fortalecer a los municipios con más facultades que les permitan servir al pueblo sin obstáculos burocráticos. Los alcaldes y sus empleados lideraron un esfuerzo admirable antes, durante y después de la emergencia a favor de la seguridad del pueblo”, explicó Chino Roque.

Añadió, “la inmensa mayoría de nuestra gente no llamó a las agencias estatales para que les fueran a recoger los escombros, antes de que comenzaran los vientos, o para que los trasladaran a los refugios. Cuando llegaban a los refugios a quien le pidieron agua, alimentos, acomodos especiales, fue a los alcaldes. Cuando se va la luz y el agua a quien primero llaman los ciudadanos es a los Alcaldes. Los empleados municipales se mantuvieron en las calles atendiendo a los ciudadanos en todo momento. Vimos a nuestros alcaldes y empleados municipales arriesgando sus vidas para asegurarse de que su gente tenía todo lo necesario para enfrentar la emergencia”.

“Felicito a todos los servidores públicos de los distintos municipios de nuestro Distrito, a la Policía Estatal y Municipal, a los empleados de la AEE, que continúan en la calle sin descansar para rehabilitar las carreteras, servicio eléctrico, realizar informes de daños y sustentar a las familias que perdieron sus pertenencias”, reiteró.

El Senador reveló que trabaja en más medidas a favor de la gestión de los alcaldes como la que ya se convirtió en Ley para facultar a los municipios con los poderes necesarios para arrendar facilidades privadas y desarrollar microempresas. Asimismo, dijo que mediante la resolución conjunta del Senado número 131, asignó sobre $150 mil dólares en fondos para atender necesidades en los Municipios.

