Los verdaderos magníficos

José “Pepén” Fernández Colón

Ante la mediocridad competitiva y gerencial que impera al presente en la mayoría de nuestros deportes ha surgido la propaganda como “alternativa” para confundir, tergiversar y tratar de reescribir la historia.

Parecería que la objetividad haya sido sustituida por la propaganda en la presentación, divulgación, comentario, análisis y las columnas sobre el mundial de baloncesto.

Si no. ¿Cómo se explica que un grupo de “cheerleaders” son los que presenten las transmisiones por televisión del torneo mundial de baloncesto? ¿Cómo se explica que los que transmiten por televisión esos juegos, los comentaristas deportivos radiales y televisivos, más los redactores de periódicos, no le hayan informado al País que Irán y Túnez son los números 27 y 51, respectivamente, en la clasificación mundial de baloncesto?

Peor aún, ahora hay “analistas radiales” de temas políticos tratando de propagar como algo grande haber vencido a los equipos 27 y 51 del mundo.

Antes del comienzo del mundial el baloncesto Puerto Rico ocupaba la posición 16 en el escalafón global. Una de las más pobres en su historia.

El equipo de Puerto Rico en 1964 en las Olimpiadas celebradas en Tokío, Japón finalizó cuarto en el mundo. Perdió la medalla de bronce con Brasil 76 puntos por 60. ¿Es eso lo que los mal llamados magníficos han alcanzado en el 2019? La respuesta es que No.

Esa ha sido la mejor actuación mundial en este deporte. No olviden que Siempre los Estados Unidos acudían con su mejor equipo de baloncesto a la Olimpiada. Lo hizo con el “dream team” en 1992 en Barcelona, España. Lo hicieron también en 1996, 2000 y 2004 en Atlanta, Australia y Atenas.

Ya lo habían hecho en las Olimpiadas de 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1984 y 1988.

En el 2004, en Grecia, el quinteto nacional venció al equipo de Estados Unidos terminando sexto en el mundo. ¿Recuerdan lo que hizo Carlos Arroyo? Foto que recorrió el mundo.

¿Por qué los artífices de la propaganda no destacan a estos dos equipos como Magníficos y lo hacen con quienes no lo son? ¿Por qué si son los 12 magníficos no le ganaron a España, dos en el mundo? En el 2004 el quinteto nacional venció al número uno del mundo, Estados Unidos.

¿Por qué si son 12 magníficos perdieron contra Serbia por 40 puntos? Serbia estaba cuarto en el escalafón de la Federación Internacional de Baloncesto antes de este mundial.

Juzguen. ¿Quiénes eran mejores jugadores Pachín Vicéns, Teo Cruz, Bill McCadney, Jhonny Báez, Jaime Frontera, Rubén Adorno, Ángel “Caco” Cancel, Evelio “El Potro’ Droz, Tomás “Guabina” Gutiérrez, Alberto Zamot y Ángel “Conejo” García del equipo de 1964, o los susodichos miembros de los 12 magníficos?

También juzguen si José “Piculín” Ortiz, Carlos Arroyo, Eddie Casiano, Larry Ayuso, Christian Dalmau, Danny Santiago, Sharrif Fajardo, Bobby Joe Hatton, Rick Apodaca, Peter John Ramos y Rolando Hourrutinier formaron un mejor equipo que “los 12 magníficos”.

Con las excepciones de Bill McCadney, Rick Apodaca y Sharrif Fajardo el resto de los jugadores de los equipos nacionales de 1964 y 2004 fueron producto del trabajo local. ¿Cuántos de los 12 magníficos son el resultado del trabajo local? Que respondan quienes dirigen ese baloncesto.

Ninguno de los miembros del equipo de 1964 recibió compensación económica por representar a Puerto Rico. ¿Cuántos de los 12 magníficos pueden decir lo mismo? ¿Qué equipos obtuvieron mejores resultados? Los de 1964 y 2004.

Se hace necesario, imperativo, educar sobre la historia deportiva de nuestro País. Es de la única manera que lograremos combatir la propaganda disfrazada de narración, comentario o columna deportiva.

A exigir objetividad y la Verdad.

