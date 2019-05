Los tambores sonaron en la plaza de Guayama por más de seis horas

EL REGIONAL

El Carnaval Brujo 2019 dedicado al deporte, recibió el respaldo de miles de visitantes, que al ritmo de tambores bailaron en las calles de Guayama.

La gestora Nora Cruz, relató a EL REGIONAL su experiencia, durante el evento que destacó la trayectoria de los deportistas Zoraida Santiago Gastón, Mariano Rodríguez Alméstica y Jaime Ortiz.

“Desde temprano en la mañana fueron llegando; El Grupo Folclórico Verso y Tambó, quienes eran los anfitriones, los estudiantes del Taller de Bomba de la Casa del Poeta, los estudiantes del taller de bomba de la Segunda Unidad Joaquín Parrilla de Patillas y el Grupo Revolución Cultural de Aibonito y Coamo”, destacó Cruz.

Cerca del mediodía, el sol mostrándose en todo su esplendor, al ritmo del sicá, voces al unísono y bailadores en el batey se comenzó el bombazo con la composición de la poeta y declamadora del verso negrista Dra. Nora Cruz Roque que decía: “Suenen los tambores/Suénenlos ya/Que suenen con dulzura/Que vamos a gozar. Suenen los tambores/Llevemos alegría/a mi Patria que sufre/a mi Patria querida. Que suenen en el norte/que suenen en el sur/La isla entera toque/tambores de virtud. Bombero y bailadora/unidos en un son/la bomba borincana/bailemos con sabor. Poemas te regalo/en este soberao/Afro descendencia pura/Cargada de melao”.

Y seguían llegando y se siguió tocando hasta las seis (pues había que dejar el espacio para la celebración de la misa).

Llegaron de Mayagüez, de San Sebastián del Pepino, el Grupo Bombaé de Luquillo, El grupo La Resistencia de Loíza, Representación del Colectivo Umoja, el Taller de Bomba del Centro Cunyabe, el Taller Palenque, del profesor Ricardo López de Bayamón y la escuela de mi hermana Tata Cepeda de San Juan, con sus bailadoras y sus bomberos.

Con tambores, maracas, cuas, faldas y coloridos turbantes fluyó todo en un compañerismo sin igual. Todo esto como parte de la labor que realiza la gestora cultural Nora Cruz, quien continuamente se le ve realizando su labor en la Casa del Poeta y en los distritos escolares a donde se le pide que lleve su mensaje.

Precisamente el mensaje que se quiso dejar en la actividad que sirvió de marco al carnaval brujo, es exhortar al pueblo a compartir y apoyar las actividades que se realizan en el pueblo.

Ya terminada esta jornada se continua este fin de semana con el Primer Festival Educativo Cultural a la niñez con el lema “Nuestros niños primero”.

La Liga de Poetas del Sur fundada por Nora Cruz y Tragicomedias del Sur, fundada por Tony Mazo se unen para trabajar este hermoso festival que se realizará el viernes 3 de mayo de 1:00 a 3:00 p.m. y el sábado 4 de mayo de 1:00 p.m. en adelante. Habrá maratón de cuentos y poemas, show de marionetas, el Mago Abraham David, show de piratas, Pico comedias, Adagio the Great Dance, Happy and the Gang y otras personalidades con sus presentaciones. Como maestros de ceremonia estarán Tanyerina Purum pum pum (Nora Cruz) y el Payaso Tony (Tony Mazo).

“Nora Cruz, a través de este medio desea expresar toda la gratitud que emana de su corazón a todos los que se dieron cita en la plaza Pública de Guayama para tan espectacular evento”, manifestó la gestora cultural.

